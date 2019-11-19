Bıçaklama zanlısı, ‘cinayet kaçağı’ çıktı

‘Bıçaklama’ zanlısı A.G’nin Londra’da cinayet işlediği ortaya çıktı… ‘Tutuklu yargılanması’na karar verilen zanlı mahkeme çıkışı basına küfürler savurdu… Zanlı yakınları YENİDÜZEN Muhabiri Devrim Demir’e saldırdı…

Çatalköy’de geçtiğimiz gün CTP milletvekili Fazilet Özdenefe’nin de yeğeni olan Berk Özdenefe’yi bıçakla yaralayan A. G’nin Londra’da bir çocuğu öldürdüğü ortaya çıktı.

A.G’nin bıçaklama olayıyla ilgili bugünkü mahkemesinde, 2008 yılında Londra’da 16 yaşında bir çocuğu bıçaklayarak öldürdüğü ve hapis cezasına çarptırıldığı, 2018 yılında hapishaneden kaçarak kardeşine ait sahte kimlikle KKTC’ye geldiği belirtildi.

Mahkeme 3 ay süreyle hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine emir verdi. Mahkeme kararının ardından zanlı yakınları Yenidüzen muhabiri Devrim Demir’e saldırdı. Zanlı A.G de basın mensuplarına küfürler savurdu.

Yenidüzen Muhabiri Devrim Demir, görüntü almak isterken bileğini bükerek engel olmaya çalışan zanlı yakınlarından şikayetçi oldu, polise ifade verdi.

İkinci bıçaklama olayı…

Zanlı A.G, Mayıs ayında da Lefkoşa’da tartıştığı bir kişiyi bıçakla yaralamış, tasarrufunda ise uyuşturucu bulunmuştu.

Yargılanmayı tutuksuz bekleyen A.G, geçtiğimiz hafta bu kez de Berk Özdenefe’yi 3 yerinden bıçakla yaralamıştı. Zanlı 3 günlük tutukluluk süresinin dolmasının ardından bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Yenidüzen Muhabiri Devrim Demir’e saldırı

Mahkeme 3 ay süreyle hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine emir verdi. Mahkeme kararının ardından zanlı yakınları Yenidüzen muhabiri Devrim Demir’e saldırdı. Zanlı A.G de basın mensuplarına küfürler savurdu.

Yenidüzen Muhabiri Devrim Demir, görüntü almak isterken bileğini bükerek engel olmaya çalışan zanlı yakınlarından şikayetçi oldu, polise ifade verdi.

Zanlının annesinin de aralarında olduğu iki kişi bu saldırı nedeniyle göz altına alındı.