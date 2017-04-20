Didem MENTEŞ

Girne’de 18 Aralık 2016’da aralarında alacak verecek olması nedeniyle aynı evi paylaştığı arkadaşı Owumı Felix Owumı’yi bıçakla yaralayan Olakanmi Olumıde Atoyebi, Girne Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Owumı’ye borcu olması ve kendisinden parayı istemesi üzerine sinirlenip, 33 cm ağız uzunluğundaki bıçağı arkadaşına saplayan sanık Atayobei, aleyhine getirilen ‘vahim yaralama’ ve ‘bıçak taşıma’ davalarından suçlu bulunup mahkum edildi.

Mahkeme, ülkedeki şiddet fiillerinin artış gösterdiğine vurgu yaparak, kamu yararı gereği bu tür suçları işleyenlere ciddi ve ağır cezalar verilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Mahkeme Başkanı Melek Esendağlı, sanık Olakanmi Olumıde Atoyebi’nin; ‘vahim yaralama’ ve ‘bıçak taşıma’ davalarından suçlu bulunduğunu açıkladı.

3 davadan yargılandı

Başkanlığı’nda Melek Esendağlı, yargıç Murat Soytaç ve Seran Bensen’den oluşan Ağır Ceza Mahkeme Heyeti’nin baktığı davada, İddia Makamı’nda Başsavcılık adına Kıdemli Savcı Egemen Metay ve sanık avukatı mahkemede hazır bulundu. Mahkeme Heyeti adına dava kararını Başkan Melek Esendağlı okudu. Esendağlı, sanık Olakanmi Olumıde Atoyebi’nin; ‘vahim yaralama’ ve ‘bıçak taşıma’ davalarından yargılandığını açıkladı.

33 cm bıçakla yaraladı

Esendağlı, 18 Aralık 2016’da sanık Olumıde Atoyebi’nin ev arkadaşı olan Owumı Felix Owumı’nin, alacağı olduğu için, sanıktan borcunu ödemesini istediğini anımsatarak, sanığın biri 20 cm diğeri 33 cm boylarında 2 adet bıçak alarak, Owumı Felix Owumı’yi arkasından bıçaklandığını ve ağır şekilde yaralanmasına sebep olduğunu açıkladı. Yargıç Esendağlı, yapılan ileri soruşturmalarından ardından sanık Atoyebi’nin, 22 Aralık 2016 tarihinde cezaevine gönderildiğini, bahse konu tarihten itibaren hükümsüz tutuklu olara cezaevinde bulunduğunu söyledi.

Ülkede şiddet fiillerinin artışta olduğuna dikkat çeken Esendağlı, kamu yararının korunması gerektiğine vurgu yaparak, hiç kimsenin başka birinin vücut bütünlüğüne yönelik saldırıda bulunma hakkı olmadığını vurguladı.

7 yıla kadar hapislik içeriyor

Melek Esendağlı, sanığı kendi ikrarı ve iddia makamının olgu ve emareleri ışığında suçlu bulup mahkum ettiklerini açıkladı. Bahse konu suçların ciddi ve yaygın suçlardan olup, kamu yararının korunması gerektiğine vurgu yapan Yargıç, vahim yaralama suçlarının 7 yıla kadar hapislik cezası içerdiğine dikkat çekti. Hiç kimsenin başka birinin vücut bütünlüğüne yönelik saldırıda bulunma hakkı olmadığını bunun ciddi ve ağır bir suç olduğunu söyleyen Yargıç Esendağlı, Mahkemelerin gündemini de bu tür suçların azımsanmayacak kadar meşgul ettiğine ve şiddet fiillerinin artışta olduğuna dikkat çekti.

Aleyhine durumlar

Davaya konu meselede ise sanığın aynı evi paylaştığı arkadaşına bıçakla yöneldiğini ve saldırıda bulunduğunu aktaran Yargıç, sanığın sivri uçlu iki ayrı bıçağı alarak, bir tanesini kullanmasının aleyhine bir durum olduğunu söyledi. Birden fazla bıçak almasının sanığın aleyhine bir durum olarak değerlendirdiklerini belirten Melek Esendağlı, müştekinin aldığı bıçak darbesinin tek olması ve ciddi şekilde yaralanarak ameliyata alınmasının ve hayati tehlikeyi atlatmasının da sanık aleyhine değerlendirildiğini ifade etti. Yargıç, müştekinin iyileştikten sonra mahkemeye gelerek şikayetçi olmadığını ve zararının da giderildiğini söylediğini kaydetti.

Lehine durumlar

Başkan Melek Esendağlı, sanığın ilk safhadan pişman ve üzgün olduğunu, adaletin erken tecellisine katkı koyduğunu aktaran Esendağlı, sanığın Nijerya’da yoksul bir ailede büyüdüğünü, sabıkasız oluşunu da lehine bir durum olarak değerlendirdiklerini aktardı.

2 yıl hapis cezası

Kamu yararı korunması gereğince sanığa hürriyeti bağlayıcı bir ceza vermeyi uygun ve adil bulduklarını belirten Yargıç, sanığın müştekinin affını da almasını da lehine değerlendirerek oybirliğiyle sanık Olakanmi Olumıde Atoyebi’nin 2 yıl hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı.