Bıçakla eşini öldürmeye çalıştı

Lefke’de bu sabah tartıştığı eşi Rumaniiat Riiematullaeva’yı bıçakla boynunu kesmek suretiyle öldürmeye teşebbüs eden 54 yaşındaki M.R. tutuklandı. Olayda ağır yaralanan Rumaniiat Riiematullaeva hastaneye kaldırılarak müşahede altına alındı.

Polis Basın Subaylığı’ndan olayla ilgili yapılan açıklama şöyle:

09.07.2018 tarihinde saat 0945 sıralarında ikametgahı içerisinde M.R. (E-54) tartıştığı eşi Rumaniiat Riiematullaeva' yı tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile boynunu kesmek suretiyle öldürmeye teşebbüs etmiştir. Olayda ağır yaralanan adı geçen Cengiz Topel Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Lefkoşa Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan ameliyat sonrası kulak burun boğaz servisinde müşahede altına alınmıştır. M.R. tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.

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