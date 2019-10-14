Bıçak tehditliyle soygun

Baf’ta bu sabah saat 10.00 sıralarında, iki kadını bıçak ile tehdit eden saldırganlar 30 bin Euro çaldı.

Cyprus Mail’in haberine göre, Kato Paphos Hotel’de muhasebe sorumlusu olan 25 ve 26 yaşlarında iki kadın yürüme mesafesinde olan bankaya para yatırmaya gittikleri sırada 2 kişi tarafından saldırıya uğradı.

Haberde maskeli oldukları ifade edilen saldırganlardan birinin Yunanca konuştuğu ve para dolu çantaya kaparak kaçtığı aktarıldı.

Soyguncuların bulunması için soruşturma başlatan polisin güvenlik kameralarını da incelemeye aldı.