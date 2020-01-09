“Bi-Communal Sanat ve Kültür Sergisi” açıldı

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin katkı ve iş birliği ile ‘Gerçek Kıprıslılar Grubu’ (Real Cypriots Group) tarafından düzenlenen “Bi-Communal Sanat ve Kültür Sergisi”, Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) açıldı.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, LTB Başkanı Mehmet Harmancı tarafından açılan sergi 10 Ocak tarihine kadar ziyaret edilebilecek. Sergi açılışına TDP Milletvekili Zeki Çeler de katıldı.

‘Gerçek Kıprıslılar Grubu’ üyelerinin verdiği bilgiye göre gecede açılan bağış kutusundan toplanacak gelir, Lefkoşa’da yapılacak yeşillendirme çalışmalarına katkı amacı ile LTB’ye bağışlanacak.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı açılış öncesi yaptığı konuşmada, LTB olarak Bi-Communal Sanat ve Kültür Sergisi’ne katkı sağlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, sergide emeği geçen herkesi kutladı.

Sergide 70’ye yakın eserin yer aldığına vurgu yapan Harmancı, “ilerleyen zamanlarda bu ve benzeri sanatsal aktivitelerin çoğalmasını, sanatın ve sanatçının hak ettiği değeri bulmasını temenni ediyorum. Umuyorum 2020 bu ve benzeri beklentileri karşılayabileceğimiz bir yıl olur” dedi.

Açıklamada, “Yaklaşık 3 yıl önce kurulan Gerçek Kıprıslılar Grubu, Kıbrıs kültürüne gönül verenleri bir çatı altında toplamak ve sanata ışık tutup Kıbrıs Kültürü’ne özgü el emeği göz nuru ürünleri yeni nesillere aktarmak amacıyla oluşturuldu” bilgisi de yer aldı.