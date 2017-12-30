Beytullah Arık kaza geçirdi

Bugün oynanması planlanan Göçmenköy - Hamitköy karşılaşması, Göçmenköy oyuncusu Beytullah Arık'ın kaza geçirmesi nedeniyle ertelendi.

Beytullah, Lefkoşa'da motosikletiyle yolculuk yaptığı sırada, önüne başka bir arabanın çıkması sonucunda gerçekleşen kazada, yere düştü. Olay yerinde ilk müdahaleden sonra Beyrullah Arık, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çekilen tomografi sonucunda oyuncunun durumu iyi olduğu ve hastanede müşaade altında kalacağı öğrenildi.

Öte yandan, kazayı duyan Hamitköy Başkanı Evren Mannaş, Göçmenköy Başkanı Ersan Karataş ile görüşerek, federasyondan maçın ertelenmesi için görüştü. KTFF, maçı ilerleyen tarihlere ertelediğini açıkladı.