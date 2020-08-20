Beyond Terapi Kliniği hizmete açıldı

Kognitif ve davranışçı terapist Uzman Psikolog Pembe Ardıç Lefkoşa’da kliniğini hizmete açtı. Merkezde depresyon, kaygı bozuklukları, fobiler, obsesif kompolsif bozukluklar, günlük stresle baş etme, ilişki sorunları gibi ruhsal sıkıntılara yol açan bozukluklara yönelik yetişkin psikoterapiterapileri yapılacak.

Beyond Terapi Kliniği’nin uzun süredir kurduğu hayallerin ve emeklerin karşılığı anlamına geldiğini belirten Ardıç, açılışta yaptığı konuşmasında hayalinin gerçekleşmesinde yanında olan ve destek veren herkese çok teşekkür etti.

Özellikle davete katılan meslektaşlarına bu vesile ile bir kez daha çağırıda bulunarak dayanışma içinde olunması gerektiğini vurgulayan Psikolog Ardıç, psikologluk mesleğinin Kıbrıs adasında hak ettiği yere henüz gelemediğini, yasal olarak düzenlemelere ihtiyaç duyduğunu dile getirdi.

Ardıç, en azından içinde bulunulan koşullarda psikologların birbirine sahip çıkılmasının da önemine vurgu yaptı.