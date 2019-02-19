Beyninde kanama durmadı

Devrim DEMİR

Lefkoşa’da Kemal Aksay Caddesi üzerinde Cuma akşamı yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışırken, 27 yaşındaki M.T., isimli kadın sürücünün çarpması sonucu ağır yaralanan Shahlo Bekenova’nın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Kaldırıldığı yoğun bakım sevisinde müşahede altında tutulmaya devam eden Bekenova’nın hayati tehlikesi devam ediyor.

Başhekim yardımcısı Dr. Hasan Birtan, Bekenova’nın sağlık durumu ile ilgili YENİDÜZEN’e bilgi verdi.

“Şuurda bulanıklık, beyinde sınırlı kanama var”

Başhekim yardımcısı Dr. Hasan Birtan, Shahlo Bekenova’nın son durumunda şuurunda bulanıklık olduğunu ve kafa travması yaşadığını açıkladı. Birtan, Bekenova’nın genel durumunda beyninde sınırlı bir kanama olduğunu ve yoğun bakım servisinde tutulmaya devam ettiğini söyledi.

Kadın sürücünün bugün yeniden mahkemeye çıkarılması bekleniyor

Kazanın ardından tutuklanan NS 911 plakalı aracın sürücüsü M.T., Cumartesi günü Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkartılarak aleyhinde 3 gün tutukluluk emri alınmıştı.

Zanlının tutukluluk süresi bugün dolarken, yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkartılması bekleniyor.