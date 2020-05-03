Beylerbeyi'nde hırsızlık

Beylerbeyi’nde, Mohammad Al Lubbat’a ait ikametgahtan 6 bin 400 TL, 90 dolar ve 110 Euro nakit para, 1 LCD televizyon ve uydu alıcısı, 1 kayıt cihazı, 20 kol saati, 15 güneş gözlüğü, 2 numaralı gözlük, 15 parfüm, 1 altın kolye, 1 İpone 7 marka cep telefonu, 1 erkek cüzdanı ve içerisinde bulunan kişisel belgeler, ile 1 pitbul cinsi köpek çalındı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 18-19 Nisan tarihleri arasında meydana gelen olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen M.A.A.(E-24), Y.M.Y.E.(E-24) ve J.A.J.A.H.(K-20) tutuklandı.

İÇKİLİ ŞAHIS KENDİNİ UYARAN SİTE GÖREVLİSİNE BIÇAK VE MAKAS SALLADI

Gemikonağı’nda 129 mg alkollü içki tesiri altında bulunduğu bir sırada tasarrufunda bulundurduğu bıçak ve kumaş makasını kendisini gürültü yaptığı için uyaran site görevlisi ile bölgede bulunan kişilerin üzerine doğru korkutmak amacı ile gelişi güzel salladığı tespit edilen O.Ş.(E-25) tutuklandı.

Olay bugün saat 00.50 sıralarında meydana geldi.