Beyköy'de yangın
Beyköy atış alanında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Akşamüzeri çıkan yangının neden çıktığı henüz bilinmiyor.
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Beyköy atış alanında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Akşamüzeri çıkan yangının neden çıktığı henüz bilinmiyor.
İçişleri Bakanlığı ve Lefkoşa Kaymakamlığı tarafından Beyköy atış alanında 21-25 Eylül tarihleri arasında atış ve tatbikat yapılacağı bildirilmişti.
4 itfaiye aracı Alevkayası bölgesinde tedbir amaçlı bekletiliyor.
Fotoğraf: Sosya Medya
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