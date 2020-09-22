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Beyköy'de yangın

Beyköy'de yangın

Beyköy atış alanında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Akşamüzeri çıkan yangının neden çıktığı henüz bilinmiyor.

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Beyköy atış alanında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Akşamüzeri çıkan yangının neden çıktığı henüz bilinmiyor.

İçişleri Bakanlığı ve Lefkoşa Kaymakamlığı tarafından Beyköy atış alanında 21-25 Eylül tarihleri arasında atış ve tatbikat yapılacağı bildirilmişti.

4 itfaiye aracı Alevkayası bölgesinde tedbir amaçlı bekletiliyor.

 

Fotoğraf: Sosya Medya

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