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Beyköy’de askeri alanda yangın

Beyköy’de askeri alanda yangın

Beyköy bölgesindeki atış alanında yangın çıktı.

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Beyköy bölgesindeki atış alanında yangın çıktı. Olay yerinden edinilen bilgide, yangının alandaki atış sırasında mühimmattan çıktığı belirtiliyor. Öğle saatlerinde çıkan ancak sebebi henüz belirlenemeyen yangında, söndürme çalışmaları devam ediyor. İtfaiye ekipleri, Sivil Savunma ve Değirmenlik Belediyesi yangına müdahale ediyor.

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FOTOĞRAFLAR DİLA ŞİMŞEK

 

 

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