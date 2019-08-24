Beyin ölümü gerçekleşti
Yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması geçirdikten sonra günlerce yoğun bakımda tutulan 47 yaşındaki Celal Öztürk’ün beyin ölümü gerçekleşti.
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Yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması geçirdikten sonra günlerce yoğun bakımda tutulan 47 yaşındaki Celal Öztürk’ün beyin ölümü gerçekleşti.
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Adil Özyılkan, az önce YENİDÜZEN'e verdiği bilgide Celal Öztürk’ün beyin ölümünün gerçekleştiğini dile getirdi.
Ağustos ayının ilk günlerinde beyin kanaması geçiren ve günlerdir yaşam mücadelesi veren 47 yaşındaki öğretmen Celal Öztürk, Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yoğun Bakım servisinde tutuluyor.
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