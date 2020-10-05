BEYAZ PEUGEOT
Güneşin altında radyo dinleyen çocukSen bu dünyaya mı aitsin
Güneşin altında radyo dinleyen çocuk
Sen bu dünyaya mı aitsin
Hayatın nasıl olduğu değil
kimlerle olduğu önemli dersin
Göğe ara sıra başını kaldır bak öyleyse
Kendine ait bir yıldız bulabilir misin
İçinde hiçbir şey olmayan bir dünya özlüyorsun
Hadi birkaç şeyi daha atsak boşluğa sevinir misin
Sevdikleriyle anlaşamayan
anlaştıklarından durmadan kaçan
Bakıp on altı yaşından ağlayan çocuk
Peugeot çalışmıyor biraz ittirir misin
Eğer çalışsaydı uzun bir yolculuk isterdin
Beyaz Peugeot’yu kullanan arkadaşına de ki:
Çok gaz verme vitesi ikile beni unutma
Herkesin herkesle sevgili olduğu bir toplumu özleyen
Ve bütün gün güneşin altında radyo dinleyen
bu çocuğu unutma
Bir gün buradan gideceğim
Sen kontağı çevir vitesi ikile beni unutma
Uzak yollar beni çağırıyor
Hiçbir şey yapmayacağım bundan sonra
“Ben buradayım” de güneşin altında radyo
dinleyen çocuğa “Dünyadan korkma”
Güneşin altında radyo dinleyen çocuğu
sakın unutma
Güneşin altında radyo dinleyen çocuk
FM’de ne çalıyor
Dünya senin ama sen dünyaya ilişme
Peugeot çalıştı korna çalıyor bin arkaya
Her şey önünden bir bir geçsin başını cama daya
Başını cama dayayan çocuk hoşçakal
Ben burada kalıyorum güneşin altında
Anteni çıkar radyonu aç düşlerimi unutma
Ahmet GÜNTAN