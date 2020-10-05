

Güneşin altında radyo dinleyen çocuk

Sen bu dünyaya mı aitsin

Hayatın nasıl olduğu değil

kimlerle olduğu önemli dersin

Göğe ara sıra başını kaldır bak öyleyse

Kendine ait bir yıldız bulabilir misin

İçinde hiçbir şey olmayan bir dünya özlüyorsun

Hadi birkaç şeyi daha atsak boşluğa sevinir misin

Sevdikleriyle anlaşamayan

anlaştıklarından durmadan kaçan

Bakıp on altı yaşından ağlayan çocuk

Peugeot çalışmıyor biraz ittirir misin

Eğer çalışsaydı uzun bir yolculuk isterdin

Beyaz Peugeot’yu kullanan arkadaşına de ki:

Çok gaz verme vitesi ikile beni unutma

Herkesin herkesle sevgili olduğu bir toplumu özleyen

Ve bütün gün güneşin altında radyo dinleyen

bu çocuğu unutma

Bir gün buradan gideceğim

Sen kontağı çevir vitesi ikile beni unutma

Uzak yollar beni çağırıyor

Hiçbir şey yapmayacağım bundan sonra

“Ben buradayım” de güneşin altında radyo

dinleyen çocuğa “Dünyadan korkma”

Güneşin altında radyo dinleyen çocuğu

sakın unutma

Güneşin altında radyo dinleyen çocuk

FM’de ne çalıyor

Dünya senin ama sen dünyaya ilişme

Peugeot çalıştı korna çalıyor bin arkaya

Her şey önünden bir bir geçsin başını cama daya

Başını cama dayayan çocuk hoşçakal

Ben burada kalıyorum güneşin altında

Anteni çıkar radyonu aç düşlerimi unutma

Ahmet GÜNTAN