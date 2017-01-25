Beyaz Grup’ta heyecan başlıyor
K-Pet 1. Lig Beyaz Grup’ta ikinci yarının ilk maçları bugün oynanacak
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K-Pet 1. Lig Beyaz Grup’ta ikinci devrenin ilk karşılaşmaları bugün oynanıyor. Futbola verilen aranın ardından geçtiğimiz hafta erteleme maçları oynanırken, ikinci yarısı başlayacak ilk lig Beyaz Grup oldu. 11 takımın yer aldığı grupta Tatlısu haftayı bay geçecek. Lig lideri Ozaköy ise Gönyeli deplasmanına gidecek. Karşılaşmalar saat 14.30’da başlayacak.
BUGÜN
Denizli Stadı: Denizli – Lapta (Mustafa Öztugay)
Karşıyaka Sahası: Karşıyaka - Girne HE (Osman Küçük)
Gönyeli Stadı: Gönyeli – Ozanköy (Timur E. Bodi)
Erdal Barut Stadı: Esentepe – B.Bağcıl (Hakan Ünal)
Aydınköy Sahası: Doğancı – Serdarlı (İsfendiyar Açıksöz)
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Etiketler : futbol, K-Pet 1. Lig Beyaz Grup
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