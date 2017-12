Beyaz eşyada ‘yılbaşı’ dopingi!

Armar Grup Satış Temsilcisi Hale Sermen: “Bazı ürünlerde 200- 300 TL’lik düşüş olurken bazılarında 900 TL’ye kadar indirim oldu. Kampanyayla birlikte 13. maaşların ödenmesi de satışlara hareketlilik getirdi. Yeni yılda satışlarımız beklenen düzeydedir” AIRKAM Trading Satış ve Pazarlama Müdürü Aytunç Bahşi: “Bir değişim kampanyası başlattık. En önemli kampanyamız yılbaşı kampanyamızdır. Peşin fiyatı üzerinden 8 aya kadar vade farkı almadan taksitlendirebiliyoruz. Peşin bir ödemelere ise çok özel bir indirim yapıyoruz. Bunun etkisiyle tabi ki insanların 13.maaşlarını alması da satışlarımızı hızlandırdı” Zorlu Dijital Plaza Şirket Yetkilisi Fatih Kavaz: “Bizim geleneksel olarak her yıl gerek fiyat gerekse taksit yönünden uyguladığımız güzel kampanyalarımız var. Bu yıl da ilave olarak bankasına göre 7,8 ve 9 taksit vade farkı almaksızın kampanya yapıyoruz. Bu yıl her zaman olduğu gibi televizyon ve ses sistemi ürünlerine rağbet var. Birçok ürünümüz bitti, bazıları da bitme aşamasındadır”

Didem MENTEŞ

2018 yılına günler kala beyaz eşya piyasasında kampanyalar başladı, piyasa hareketlendi. Dövizde yaşanan artış beyaz eşya sektöründe de etkili olurken, 13. Maaşların ödenmesi sektöre canlılık getirdi. Yeni yıla özel kampanyalar düzenleyen beyaz eşya firmaları, indirimler dolayısıyla satışların arttığını dile getirdi. Vatandaşların beyaz eşya almak için Aralık ayını tercih ettiğini, özel kampanyalardan yararlandıklarını aktaran firmalar, satışların beklenen düzeyde olduğunu dile getirdi.

Özel kampanyalar piyasayı canlandırdı

YENİDÜZEN, beyaz eşya satan firmalarla görüştü, piyasanın nabzını tuttu. Firmalar, Aralık ayı dolayısıyla özel kampanyalar düzenlediklerini belirterek, ürüne göre özel indirimler olduğunu ifade etti. Özellikle ‘vade farkı almadan uzun süreli taksitle ödeme’ gibi kampanyaların etkili olduğuna dikkat çeken firmalar, insanlara ödeme konusunda gerekli kolaylıkların yapıldığını aktardı.

Dövize rağmen 13 maaşların ödenmesiyle birlikte piyasanın canlandığını aktaran beyaz eşya firmaları, satışların beklenen düzeyde olduğunu söyledi. Yılbaşı döneminde en fazla ürünün televizyona olduğuna işaret eden firmalar, tüm beyaz eşya çeşidinde indirimlerin etkisi olduğu belirtildi.

Firma temsilcileri ne dedi?

Armar Grup Satış Temsilcisi Hale Sermen:

“Yeni yıl kampanyalarımız 6 Kasım itibariyle başladı ve 31 Aralık’a kadar devam edecek. Her ürünümüz için farklı düşüşler oldu. Bazı ürünlerde 200- 300 TL’lik düşüş olurken bazılarında 900 TL’ye kadar indirim oldu. Kampanyayla birlikte 13. Maaşların ödenmesi de satışlara hareketlilik getirdi. Daha önceki haftalarda satışımız biraz daha azdır ama geçen Cuma 13. Maaşların ödenmesiyle piyasa daha da hareketlendi. İnanıyorum ki 31 Aralık’a kadar daha da hareketlenecek. Yılbaşı öncesi en fazla televizyonlara talepler oldu. Televizyon fiyatlarımız çok iyi düşüt ve rağbet var. Biliyorsunuz LED teknolojisi gibi internet özellikli televizyonlar tercih edilir. Grundig markada da bu özellikler mevcuttur. Bu nedenle halkımız tercih ediyor. Yeni yılda satışlarımız beklenen düzeydedir, iyi durumdayız. Tabi daha da iyi olmasını bekliyoruz”

AIRKAM Trading Satış ve Pazarlama Müdürü Aytunç Bahşi:

“Biz AIRKAM olarak Vestel markasını daha önceki sahibinden devir aldık. Türkiye ile işbirliği içerisinde bunu gerçekleştiriyoruz. Bir değişim kampanyası başlattık, bu değişim kampanyasıyla beraber birçok kampanyalar da art arda gelmeye başladı. En önemli kampanyamız yılbaşı kampanyamızdır. Değişim rüzgarı adı altında Vestel’in yeni evinde AIRKAM’da şuana kadar diğer markaların yapmadığı özel bir kampanya yapıyoruz. Bu kampanyamız şu şekildedir; peşin fiyatı üzerinden 8 aya kadar vade farkı almadan taksitlendirebiliyoruz. Şuanda kadar piyasada 4’e kadar vade farksız yapıyorlar. Tabi ki daha uzun vadelere de verebiliriz ama vade farksız şuanda yapan taksit yapan markayız. Ya da eğer ki peşin bir ödeme olacaksa da çok özel bir indirim yapıyoruz. Normal indirimlerin üzerinde çok özel bir indirim yapıyoruz. Bunun etkisiyle tabi ki insanların 13.maaşlarını almasında satışlarımızda hızlanma var. Tabi bizim içi yeni değişim olduğu için AIRKAM’da Vestel ilk kez 13. Maaşını yaşıyor. Bizim son birkaç ayımıza göre tabi ki satışlarımız 3-4 katına çıkmıştır. Gün geçerken de daha da artıyor. Tabi ki döviz nedeniyle tüm firmalar da etkilenmiştir. Çünkü bütün markalar dolar ve Euro üzerinden ürünleri alıyor. Bu sebepten dolayı alış rakamları değişmese dahi TL bedelleri değişmiş durumdadır. Bu nedenle dövizin de etkisi var. Kampanyalar dolayısıyla insanlar daha çok toplu set ürünlerini almaya çalışıyor. Bütün yıl veya önümüzdeki yıl için tüm ihtiyaçlarını yılbaşındaki özel kampanyayla gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Çünkü en yüksek ve en iyi indirimi bu dönemde alacaklarını bildikleri için önümüzdeki sene Mart ayındaki ihtiyaçları olan ürünü, toplu bir şekilde almaya çalışıyorlar”

Zorlu Dijital Plaza Şirket Yetkilisi Fatih Kavaz:

“Bizim geleneksel olarak her yıl gerek fiyat gerekse taksit yönünden uyguladığımız güzel kampanyalarımız var. Bu yılda yoğun ilgi var çünkü insanlar geleneksek olarak bizden bekliyorlar. Biz de her sene bunu yapıyoruz, fırsat oldukça da yapmaya devam edeceğiz. Her zaman olduğu gibi bize özgü olarak piyasadan daha uyguna fiyatlarımız var. Bu yıl da ilave olarak bankasına göre 7,8 ve 9 taksit vade farkı almaksızın kampanya yapıyoruz. Bu yıl her zaman olduğu gibi eğlence sektörüne yani televizyon ve ses sistemi ürünlerine rağbet var. Beyaz eşya da satıyoruz ama her zaman olduğu gibi televizyon ağırlıktadır. 13.maaş insanların beklediği bir durumdur. Bence bu bir bahanedir. 13. Maaş ile ev alanları bilirim. Psikolojik etkisi piyasaya yansır çünkü 13. maaşa ev alan varsa beyaz eşyayı hayda hayda alırlar. Dövizdeki durum bizde etkileyemedi. Biz katalogumuzu bastıktan sonra döviz yükseldi. Katalogu dağıtmıştık, geri de dönemezdik. Müşterilerimiz ekstra onunda makullüğünü yaşadılar. Yani biz zarar etmeyiz belki ama kar da etmeyiz. Mühim değil önemli olan yılbaşında isteğimiz hedefi tutturmaktır. Bunu tutturacağımızı düşünürüm çünkü birçok ürünümüz bitti, bazıları da bitme aşamasındadır. Mutlaka hedef tutacak diye düşünüyorum”