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Beyarmudu’ndan ilk galibiyet

Beyarmudu’ndan ilk galibiyet

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’ne önceki gün oynanan beşinci hafta maçlarıyla devam edildi.

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Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’ne önceki gün oynanan beşinci hafta maçlarıyla devam edildi.

Yedi takımın mücadele verdiği ligde Yenicami haftayı galibiyetle kapatarak zirveye yerleşirken, ligin yeni takımlarından Beyarmudu Belediyesi sezonun ilk galibiyetini aldı. Haftaya lider giren Düzova’yı konuk eden Beyarmudu Belediyesi, maçı 10-6 kazandı.

Yenicami, Hisarköy Kültür Sanat Derneği’ni 12-4’lük skorla geçti ve arka arkaya üçüncü maçını kazanarak, 9 puanla liderliğe yükseldi. Öte yandan, ertelenen üçüncü hafta maçları bugün (22 Aralık Perşembe)  oynanacak. Alınan sonuçlar şöyle:

 

Düzova- Beyarmudu Belediyesi:6-10

UKÜ- Mesarya Darts Birliği:5-11

Yenicami- Hisarköy K.S.Dern.:12-4                         

Lefkoşa Spor Birliği (Bay)

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