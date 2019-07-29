Beyarmudu kültürleri buluşturuyor, BiP ile kazandırıyor

Beyarmudu Belediyesi’nin 9’uncu Patates Kültür Sanat Festivali ile 6’ncı Uluslararası Halk Dansları Festivali, Kuzey Kıbrıs Turkcell’in iletişim sponsorluğunda gerçekleşecek.

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen basın toplantısı ile festivalin programı açıklanırken tüm detaylara BiP uygulaması içerisindeki “Beyarmudu Belediyesi” kanalından ulaşılabileceği vurgulandı.

“Kıtalar Beyarmudu’nda buluşuyor, kültürlerin meşalesi Mesarya’da alevleniyor” sloganıyla bu yıl 9’uncu kez gerçekleşecek olan Patates Kültür Sanat Festivali başlıyor. Beyarmudu Belediyesi tarafından Kuzey Kıbrıs Turkcell’in iletişim sponsorluğunda düzenlenecek festival kapsamında birçok sportif, kültürel ve sanatsal etkinliğin yanı sıra yerli ve yabancı sanatçıların konserleri de yer alacak.

Festival, 31 Temmuz Çarşamba akşamı saat 19.00’da düzenlenecek kortej ile başlayacak.

Edip: “Kıtalar Beyarmudu’nda buluşuyor, kültürlerin meşalesi Mesarya’da alevleniyor”

Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip, halkı festivale davet ettiği açıklamasında kültür ve sanatta öne çıkan bir belde olduklarını ifade etti. Festivaller aracılığı ile dünyadaki çeşitli kültürleri ağırladıklarını ve bu kültürlerin buluşarak kaynaşmasına olanak sağladıklarını vurgulayan Edip bugüne kadar 7 kıtadan 40’ıın üzerinde ekibi misafir ederek kültürümüzle buluşturduklarını söyledi. Edip, dünyanın farklı bölgelerinde fahri kültür elçileri yetiştirmenin gururunu yaşadıklarını belirttiği açıklamasında belediyenin sadece kültür ve sanatta değil aynı zamanda spor alanında da başarıları olduğunu aktararak, bu yılki festivalin sloganını “Kıtalar Beyarmudu’nda buluşuyor, kültürlerin meşalesi Mesarya’da alevleniyor” şeklide belirlediklerini sözlerine ekledi.

Küçüközdemir: “Beyarmudu Belediyesi iletişimde yeniliklere açık…”

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Murat Küçüközdemir de iletişim ve teknolojiyi adaya taşıyarak halkla buluşturduklarını dile getirdiği açıklamasında sanata ve kültüre olan desteklerinin her zaman devam edeceğini dile getirdi. Küçüközdemir, festival için BiP’te kanal açtıklarını ve hem bu süre içerisinde hem de daha sonrasında belediyenin aktarmak istediği tüm detayların BiP uygulaması içerisindeki Beyarmudu Belediyesi kanalında yer alacağının bilgisini verdi. BiP uygulamasını indiren ve kanalı takip eden Kuzey Kıbrıs Turkcell’lilere internet hediye edileceğini de söyleyen Küçüközdemir, iletişim sponsorluğu kapsamında festival alanında halka ücretsiz Turkcell Wi-Fi hizmeti sunacaklarını, çekilişle Lifecell Digital Ev İnterneti kazandıracaklarını da vurguladı. Murat Küçüközdemir, dijitalleşen dünyaya ayak uyduran ve farklı bir vizyonla iletişimde yeniliklere açık olan Beyarmudu Belediyesi’ni bu anlamda kutladı.

BiP kanalında ‘Beyarmudu Belediyesi’ni takip edenler kazanacak

Kuzey Kıbrıs Turkcell yaptığı açıklamada festivalle ilgili tüm detayların belediye tarafından sağlanarak BiP’te yer alan Beyarmudu Belediyesi kanalında yayınlanacağını belirtti. Açıklamada şu bilgilere yer verildi: “Festivalle ilgili bilgi sahibi olmak isteyen ve BiP uygulamasını kullanan kişilerin “Keşfet” sekmesi içerisindeki “Beyarmudu Belediyesi” kanalını bularak takip etmeleri gerekmektedir. Kanalı kullanmaya başlayan Kuzey Kıbrıs Turkcell’lilere 1 GB internet hediye edilecektir. BiP uygulamasına sahip olmayan kullanıcılarsa bu uygulamayı telefonlarına işletim sistemine göre Appstore veya Google Play Store’a girip yükleyerek kullanabiliyor. BiP uygulamasını ilk kez indirenlerin telefonlarına ek 1 GB internet de hoş geldin hediyesi olarak tanımlanıyor. Ayrıca BiP’te Beyarmudu Belediyesi’ni takip edenler arasında yapılacak çekilişle Lifecell Digital Ev İnterneti de kullanıcılara hediye edilecek. Ücretsiz olan BiP uygulamasında görüntülü ve sesli arama dahil tüm yazışmaların Kuzey Kıbrıs Turkcell kullanıcılarına ücretsiz olduğu da hatırlatıldı.”

Festival programında neler yer alacak?

BiP’te Beyarmudu Belediyesi kanalında yer alacak program kapsamında çeşitli kültür, sanat ve sportif etkinliklerin yanı sıra Şef Ersin Tünay yönetiminde Burcu Çavdaro konseri, Hakan Arap konseri, Geleneksel Kostüm Güzeli ve Yakışıklısı yarışması, Grup Sabare konseri, Fire Storm Ateş gösterisi, Obüs Kukla ve illüzyon gösterisi, Mustafa Eralp Kutbittin ve Grup Otantik ile Kurtalan Ekspres konseri yer alacak.

Her gün birbirinden farklı ve eğlenceli etkinliğin yer alacağı festival Sultan Durusular konseri ve Murat Kekili konseri ile 4 Ağustos tarihinde sona erecek.