Beyarmudu… Kültür, sanat ve üretim bölgesi…

Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip, bölgede artık patatesten çok enginarın ön plana çıktığını söyledi.

Yenidüzen ekibinin makamında ziyaret ettiği İlker Edip, sorularımızı yanıtlarken enginarın Türkiye’ye ihracının da fazla olduğunu, bölgedeki ürünün Türkiye’dekiler gibi lif içermemesi nedeniyle de Türkiye enginarından daha fazla tercih edildiğini belirtti.

İlker Edip Belediye’nin çalışmaları, projeler ve sorunlar hakkında konuştu.

Pile’de kısmî hizmet

Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip’in verdiği bilgilere göre Beyarmudu Belediyesi’nin kapsama alanı Mağusa bölgesinde en büyük iken, nüfus olarak da üçüncü sırada yer alıyor.

Beyarmudu, Türkmenköy, Köprü, İncirli, Çayönü, Güvercinlik ve Düzce köylerine hizmet veren Belediye, Pile’ye de kısmi hizmet vermeye çalışıyor.

Pile’nin su ve çöp toplama ihtiyacı Rum tarafınca karşılanırken, Beyarmudu Belediyesi ilaçlama, cenaze, temizlik gibi hizmetleri veriyor.

Tarımsal ürün işleme tesisi

Beyarmudu’nda bulunan Ektam’ın kola üretim tesislerine Türkiye’den gelen suyun ulaştırılması için çalışmalar sürüyor. Günde 300 ton civarında su tüketimi bulunan üretim tesisi bu ihtiyacı şimdilik yerel kaynaklardan karşılıyor. Belediye Başkanı İlker Edip, söz konusu şirketin bölgede bulunan başka bir arazisinde bölgenin tarımsal ürünlerini işlemek için bir tesis yapılmasını önermiş. Başkan Edip, bu projenin bölgenin kalkınmasına büyük ivme katacağını düşünüyor.

Prestij bina

Beyarmudu’nun girişinde farklı bir mimarisi olan Kültür Merkezi (Beyarmudu Belediyesi Güney Mesarya Sosyal Tesisleri) dikkat çekiyor. 1 milyon 200 bin Euro bütçeli merkezin 700 bin Euro’su Avrupa Birliği tarafından karşılanırken geriye kalanı Belediye’nin öz kaynakları ve diğer kaynaklardan karşılandı. Merkez’de 300 kişi kapasiteli bir salon, toplantı ve seminer odaları bulunurken binanın oldukça geniş giriş bölümünde ise düğün, nişan ve başka etkinlikler yapılabiliyor.

Bina’da engelliler de düşünülmüş ve binanın dışından sağlanan giriş ile engelli asansörü salona ve diğer bölümlere ulaşım sağlayabiliyor. Merkez, bölgeye bir prestij kazandırmış gibi…

Kültür-sanat çalışmaları

Beyarmudu Belediyesi kültür-sanat olaylarına ağırlık veriyor. İzel Seylani’nin koordinatörlüğünde yapılan çalışmalar devamlılık gösteriyor. Şu günlerde yıl sonuna kadar sürecek olan 5. Mesarya Tiyatro Şöleni Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’nın ‘Şahane Düğün’ü ile başlarken, 16 Şubat’ta Adana Şehir Tiyatroları’nın ‘Boyacı’ isimli oyunu ile devam edecek. Türkiye’de bazı belediyelerle kardeş belediye bağları bulunan Belediye’nin bu bağlar çerçevesinde farklı işbirlikleri de gündeme gelebiliyor.

Yaşlı Şefkat Evi

Bölge için bir de ‘Yaşlı Şefkat Evi’ düşünüldüğünü ve taslak projesinin hazır olduğunu aktaran Başkan Edip, Mesarya Sosyal Tesisleri yanında yapılması planlanan bu Ev’de yaşlı insanların gençlerle vakit geçirebileceğini ve çeşitli aktivitelerle uğraşabilecekleri bilgisini verdi.

Sorunlar

Beyarmudu’nda yaşanan gelişmeler yanında bazı sorunlar da dikkat çekiyor. Örneğin bölgenin konumu nedeniyle İngiliz ve BM bölgesini ayıran teller bölge için sorun. Ara bölgede oturanların misafirlerini karşılamak için telin başladığı yere gelmeleri gerekiyor. Köyün girişinden başlayan teller kilometrelerce uzanıyor.

Belediye Binası’nın yanında hazır hale getirilen sağlık ocağına ise 15 günde bir doktor gelebilmesinin sorun olduğunu aktaran İlker Edip, Sağlık Bakanlığı’ndan sürekli bir doktor beklentileri olduğunu söylüyor.