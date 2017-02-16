‘BETONDA’ BOĞULMAK!

Ayşe GÜLER

Girne’de her yıl ortalama 42 dosyaya ‘inşaat izni’ veriliyor.

Girne Beyaz Bölge Emirnamesi’nde geçtiğimiz yıl yapılan düzenlemeye kadar, 2011 yılı ile 31 Ocak 2016’ya kadar geçen 5 yıllık sürede 210 dosya imar izni aldı.

İmar izni alan 210 dosyanın 35’ini 10 katlı binalar, 30’unu ise 5 ile 7 katlı binalar oluşturdu.

‘10 kata kadar apartman yapmaya’ onay veren Girne Beyaz Bölge Emirname’sinde değişikliğe gidildiği 2016 Ocak ayına kadar ise tarihe kadar ise 7’si 7 kat, 2’si ise 10 kat olmak üzere toplamda 9 adet bina inşaatı onaylandı.

Girne Belediyesi’nde 2016 yılı-Ocak 2017’de verilen imar izinlerini belirlemeye yönelik çalışmalar ise sürüyor.

YOĞUNLUK, SEMİR SANCAR CADDESİ VE GİRNE ÇEVRE YOLU… Hatırlanacağı üzere Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, YENİDÜZEN’e 10 katlı binaların genellikle Bellapais ışıkları ile Semih Sancar Caddesi arası ile Çeliker Hastanesi ile Girne Çevre Yolu üzerindeki bölgede yoğunlaştığını ifade etmişti.

Yoğunluk, Semir Sancar Caddesi ve Girne Çevre Yolu…

Hatırlanacağı üzere Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, YENİDÜZEN’e 10 katlı binaların genellikle Bellapais ışıkları ile Semih Sancar Caddesi arası ile Çeliker Hastanesi ile Girne Çevre Yolu üzerindeki bölgede yoğunlaştığını ifade etmişti.

Güngördü, 2011 yılı ile 31 Ocak 2016 tarihine kadar belediyeye 210 dosya girişi olduğunu söylemişti.

Bu dosyaların 5 kat ile 10 kat arasındaki binalar olduğunu dile getiren Güngördü, 10 katlı olarak izin alarak inşaatına başlanan 35 bina olduğunu kaydetmişti.

2011-Ocak 2016’ya kadar toplam 210 dosya girişi

35’i 10 katlı, 30’u 5 ile 7 katlı

2014 yılında 18 adet 8 katlı, 35 adet 7 katlı

2015’te 40 adet 7 katlı, 18 adet 8 katlı

Ocak 2016’da 7 adet 7 kat, 2 adet de 10 kat bina izni

Ana caddelerde 7 kat, ara caddelerde 5 kat azami yüksekliği!

Hatırlanacağı üzere Girne Beyaz Bölge Emirnamesinde değişikliğe gidilmiş, Ocak 2016’da ana caddelerde 7 kat, ara caddelerde 5 kat azami yüksekliğe kadar apartman izni verilmişti.

Ayrıca Emirnamenin yürürlüğe giriş tarihinden önce yapılan 10 katlı binalar ile mevcut planlama onayı ve izin süreçleri devam edenler, yeni düzenlemenin dışında tutulmuştu.

Girne Beyaz Bölge, Zeytinlik’in batısı, yeni liman yolunun doğusu ve çevre yolunun kuzeyini (Jasmine Court Otel ile Oscar Otel arasındaki bölgeyi) kapsamıştı.

Ana caddelerde 7, diğer bölgelerde 5 kat…

Çalışma Bakanlığı Ocak 2016 tarihinde, 2016 Girne Beyaz Bölge Emirname Değişikliği’nde yapılan düzenlemeleri duyurmuştu.

Emirname değişikliğiyle; 10 kat olan kat adedi ve bina yüksekliği 34 metre olan düzenleme, ana caddelerde 7 kat (25 metre) ana caddeler dışındaki diğer bölgelerde 5 kat (20 metre ) olarak düzenlenmişti.

Kentin taşıma kapasitesi göz önüne alınarak nüfus ve konut yoğunluğunun, kentin ve kaynakların kaldırabileceği optimum bir seviyeye getirilmesi.Teknik (ulaşım, kanalizasyon v.b) ve sosyal altyapının (eğitim, sağlık v.b) standartlara uygun olarak planlanabilmesine olanak sağlamak amacıyla 660 kişi/ha olan Net Yoğunluk, Emirname değişikliğiyle 460 kişi/ha olarak düzenlenirken, 190 konut/ha olan Net Konut Yoğunluğu, 167 konut/ha olarak düzenlenmişti.

Işıklandırma, havalandırma, kentteki hava sirkülasyonu, mahremiyet, v.b. sağlanabilmesini olanaklı kılmak amacıyla aynı parsel içerisindeki birden fazla bina ile ilgili gelişmelerde, iki bina arası uzaklığın 6,10 metre olarak uygulanması ile Emirname değişikliğiyle binaların yüksekliğine bağlı olarak artması sağlanmıştı.