Ayşe GÜLER

İnşaat izni sayısı son 4 yılın zirvesine ulaştı, 2013 ile 2016 yılları arasında toplam 8 bin 522 inşaat izni verildi.

2013’ten itibaren yükselişe geçen ve rekora koşan inşaat izinleri, geçtiğimiz yıl en üst seviyeye ulaştı.

2013’te 2 bin 92 olarak kayıtlara geçen inşaat izni sayısı, 2014’te gerileyerek 1.824’e düşse de, 2015’te yeniden yükselişe geçerek 2 bin 246’ya ulaştı. Geçtiğimiz yıl ise 2 bin 360 inşaata izin verildi.

Yıllar içerisinde en fazla yapılaşma Lefkoşa ve turizmin incisi Girne’de yaşandı.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB), inşaat sektörünün genel durumunu rakamsal verilerle ortaya koyabilmek adına kayıt altına alınan inşaat dosyalarıyla ilgili veri kitapçığı oluşturdu.

Oluşturulan veri bankasında belediye ve kaymakamlıklardan alınan inşaat dosyaları paylaşıldı.

İNŞAAT DOSYALARININ YILLARA GÖRE DAĞILIMI:

2013’te 2.092

2014’te 1.824

2015’te 2.246

2016’da 2.360

En fazla Lefkoşa, en az Lefke…

2013 ila 2016 yılları arasında toplamda 8 bin 522 inşaat dosyası kaydı yapıldı.

İnşaat izni dosyalarının bölgelere göre dağılımı incelendiğinde ilk sırada Lefkoşa, son sırada ise Lefke’nin yer aldığı görülüyor.

Son 4 yılda Lefkoşa’da 2 bin 788, Girne’de 2 bin 675, Mağusa’da bin 743, İskele’de 657, Güzelyurt’ta 384, Lefke’de ise 275 inşaat izni verildi.

Lefkoşa ve Gönyeli’de ‘tek kat’ yoğunlukta…

Lefkoşa ve Gönyeli’de geçtiğimiz yıl toplamda 809 inşaat projesi belediye ve kaymakamlığa dosyalandı.

Dosyalanan inşaatlarda en fazla yoğunluğu tek katlı konutların oluşturdu.

Buna göre söz konusu dönemde hem Kaymakamlık hem de Belediye, Lefkoşa’da 359 tek kat, 113 2 kat, 31 3 kat, 17’şer adet 4 ve 5 kat, 9 adet 6 kat ve 1 adette 7 kat binaya onay verdi.

Gönyeli’de ise aynı yıl 156 adet tek katlı, 52 adet iki katlı, 29 adet 3 katlı, 20 adet 4 katlı, 7 adette 5 katlı binaya izin verildi.

Girne’de 735 yeni inşaat

Turizmin incisi Girne’ye ise 2016’da 735 inşaat projesine başlandı.

Verilere göre Girne Belediyesi geçtiğimiz yıl 171 tek kat, 86 2 katlı proje yanında 29 adet 6 kat, 22 adet 7 kat, 12 adet 5 katlı projeye onay verdi.

Kaymakamlık ise 308 adet tek katlı, 77 adet 2 katlı, 13 adette çok katlı bina projesi izin aldı.

511 inşaat Mağusa’ya…

2016 yılında Mağusa Belediyesi 240, Mağusa Kaymakamlığı ise 311 inşaat projesine onay verdi.

Dosyalanan inşaat projelerinde tek kat yoğunluklun olsa da söz konusu yıl Mağusa’da hem dublex villa hem de tek katkı konutlara başlandığı görülüyor.

1 yılda İskele’ye 126 inşaat…

Öte yandan İskele Belediyesi ve İskele Kaymakamlığı’na ise toplamda 126 inşaat projesi dosyalandı.

Belediyenin verdiği 71 inşaat izninin 36’sını tek kat, 26’sını da 2 katlı projeler oluşturdu.

Kaymakamlığa dosyalanan projelerde ise 36 adet 1 kat, 18 adet 2 kat, 1 adet de 7 katlı projeye onay verildi.

Güzelyurt’a 87 izin…

Geçtiğimiz yıl Güzelyurt bölgesinde ise 87 inşaat projesin dosyalandığı kayıtlara yansıdı.

Bölgedeki inşaat yoğunluğunun tek ve iki katlı konutlarda yaşandığı görülüyor.

Buna göre; söz konusu dönemde 48 adet tek katlı, 24 adet 2 katlı ve 15 adette çok katlı inşaat projesi dosyalandı.

Dosyalanan inşaatlarda diğer bölgelerde olduğu gibi dublex villa, zemin kat konut ve apartmanlar ağırlıkta…

Lefke’de yoğunluk 2 kat…

En az inşaat projesinin dosyalandığı Lefke’de ise 52 dosyaya gerekli izinler verildi.

Buna göre Lefke’de 2016 yılında 23 adet iki kat, 17 adet tek kat ve 3 adet de 3 katlı inşaat projesi dosyalandı.

Dosyaların türleri incelendiğinde ise yoğunluğun dublex villa ve apartman olduğu görülüyor.