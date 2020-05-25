Beton zemine düştü

Yenierenköy'de dün meydana gelen iş kazasında 50 yaşındaki Rıza Aydın, boya yaptığı sırada dengesini kaybederek 2 metre yükseklikten beton zemin üzerine düşerek yaralandı.

Aydın, kaldırıldığı Mağusa Devlet Hastanesi’nde sağ köprücük kemiği kırığı, kafatasında çatlak ve akciğerinde zedelenme teşhisi ile Nöroloji servisinde müşahede altına alındı.

Polis, iş kazasına ilişkin şu bilgiyi paylaştı:

“24.05.2020 tarihinde saat 17:10 sıralarında Yenierenköy'de Özay Balıkçılık isimli iş yerinin dış cephesinde boya yapmakta olan Rıza AYDIN (E-50) iki ayaklı demir merdiven üzerinde dengesini kaybederek yaklaşık 2 metre yükseklikten beton zemin üzerine düşerek yaralanmıştır. Rıza AYDIN kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde sağ köprücük kemiği kırığı, kafatasında çatlak ve akciğerinde zedelenme teşhisi ile Gazimağusa Devlet Hastanesi Nöroloji servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.”