Beton su deposuna çarptı: 1 yaralı

Girne-Değirmenlik Dağyolu taş ocakları mevkiinde meydana gelen trafik kazası korkuttu.

Önünde seyreden araca vurmamak için beton su deposuna çarpan tır şöförü 60 yaşındaki Hasan Karahüseyin yaralandı. Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre; trafik kazası saat 15:15 sıralarında meydana geldi.

Girne - Değirmenlik Anayolu taş ocakları mevkiinde, Hasan Karahüseyin (E-60), yönetimindeki LL 207 plakalı tır ile Değirmenlik istikametine doğru seyrettiği sırada, Kyanit Parke isimli iş yeri yakınlarında önünde ani fren yapan araca çarpmamak için direksiyonu sola kırdı. Bu sırada tır, yolun solunda bulunan beton su deposuna çarpıp aracın ön kafa kısmı ters döndü.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavisi altına alındı. Kazanın ardından yola dökülen yağ nedeniyle trafik, polis kontrolünde tek şeritten veriliyor. Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği açıklandı.

Fotoğraflar: Fehime Alasya