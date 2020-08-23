Beton sete çarptı, 4 yaralı

Lefkoşa - Güzelyurt anayolunda bu sabah saat 06:45 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Polisten alınan bilgiye göre, kaza Destiny Ufuoma Aghomı’nin (E-19) kullanımındaki KZ 842 plakalı araçla Güzelyurt’a doğru gittiği sırada, Yılmazköy yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak beton sete çarpmasıyla gerçekleşti. Kazada Aghomı ve araçta yolcu olarak bulunan Samuel Nede (E-28), Cymthia Emiawele (K-28) ve Uyoyaıoghane Epbefefigo (E-23) yaralandı.

Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor. Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.

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