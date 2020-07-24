Beton sete çarptı, 1 ölü

Girne -Alsancak çevre yolunda meydana gelen kazada 32 yaşındaki Naile Garibova yaşamını kaybetti.

Polis kaza ile ilgili şu bilgiyi paylaştı:

Ölümle Neticelenen Trafik Kazası

24.7.2020 tarihinde, saat 00:40 sıralarında, Girne - Alsancak çevre yolu 7-8 kilometreleri, Alsancak köyü girişinde, Altuğ Özçavdarlı (E-30), yönetimindeki JB 135 plakalı araç ile 151 promil alkollü içki tesiri altında Girne istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyili viraja geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak çıkarak beton sete çarpıp takla artmıştır. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Altuğ Özçavdarlı ve araçta yolcu olarak bulunan Naile Garibova (K-32) Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırmışlar ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Naile Garibova kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Altuğ Özçavdarlı yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

Foto BRT