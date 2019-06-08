Beton bariyere çarptı, takla attı

Mağusa Lefkoşa anayolunda bu sabah saat 09.00 sıralarında trafik kazası meydana geldi. 70 yaşındaki Hüseyin Cahit Güden, KP 264 plakalı salon araç ile Lefkoşa’ya doğru gittiği sırada, Haspolat'ta Taşkent Tavukçuluk önlerine yine Lefkoşa’ya doğru giden Mehmet Pekin yönetimindeki LH 339 plakalı van araca çarptı. Aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden Güden refüjdeki beton bariyere çarptıktan sonra yol içerisinde takla atarak durabildi. Kazada yaralanan Güden Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili şu bilgileri paylaştı:

8.6.2019 tarihinde, saat 09.00 sıralarında, Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu üzerinde, Hüseyin Cahit Güden (E-70), yönetimindeki KP 264 plakalı salon araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Haspolat'ta Taşkent Tavukçuluk önlerine geldiği zaman dikkatsizliği sonucu aynı istikamete doğru sol şerit içerisinde seyreden Mehmet Pekin yönetimindeki LH 339 plakalı van araca çarptıktan sonra kontrolsüzce savrularak orta refujdeki beton bariyere çarpıp takla atmıştır. Kaza sonucu yaralanan KP 264 plakalı araç sürücüsü Hüseyin Cahit Güden, kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.

Fotoğraflar: Sevay Alkan/ Feriha Özmanevra