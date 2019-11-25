Bet ofis tartışması!

YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu’nun Şans Oyunları Yasası hakkında kürsüye geldi, Bet ofislerle ilgili yapılan değişikliğin neye hizmet ettiğini sordu.

Zaroğlu, “Seçim döneminde bet ofislerini kapatacağız, sayılılarını azarlatacağız diyenler tam tersini yapıyor” dedi. Zaroğlu, “Bu yasanın ana fikri adanın kuzeyinin turizm cennetine değil kumar cennetine çevirmektir” şeklinde konuştu.

Bertan Zaroğu, Şans Oyunları Yasası’ndaki değişiklikleri madde madde değerlendirdi ve önerilerini dile getirdi.

Amcaoğlu: “Milyonlarca dolarlık yatırımların önünü kapamak için bu koltuğa oturmadım”

Zaroğlu’nu yanıtlayan Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu,“Bet ofisleri, şans oyunları yasası altında faaliyet gösteren casinolarla aynı kefeye koyamazsınız. Bu doğru olmaz. Geçmişte ön izin alma koşulları netti ama bu Maliye Bakanlığı uhdesindeydi. Ben bunu 2 göz değil 22 göz değerlendirsin diye Bakanlar Kurulu’na götürdüm. Milyonlarca dolarlık yatırımların önünü kapamak için bu koltuğa oturmadım” dedi.

Yasadaki değişikliğin turizm teşvikleri için kaynak oluşturmada önemli olduğunu kaydeden Amcaoğlu, “Başka bir niyet yok. Adanın turizm cenneti haline gelmesi için adım atıyoruz” şeklinde konuştu.

Amcaoğlu, KKTC Merkez Bankası’nın yayınladığı 2019 üçüncü çeyrek bültenine işaret ederek, “Hiçbir doğrudan girdi maliyetin zam yapmadan, insanların sırtına ek külfet yüklemeden geçen seneki üçüncü çeyrekle bu seneki üçüncü çeyrek arasında 350 milyonluk fark yarattık.” dedi.

Turizmin sadece casino olmadığını, rakamlara bakıldığında bunun görüldüğünü de kaydeden Maliye Bakanı, bu tarz yaklaşımların acımasız buluğunu söyledi.