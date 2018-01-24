BESYO öğrencileri, gösterileriyle taktir topladı

Uluslararası Final Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ikinci sınıf öğrencileri, “Ritim Eğitimi ve Dans” dersi bitirme projesi kapsamında, dans gösterisi sundu. Uluslararası Final Üniversitesi Spor Salonu’nda gerçekleştirilen gösteri, üniversite akademik ve idari kadrosu tarafından beğeniyle izlendi. Öğrencilerin hareket mekaniği içinde dans ve ritim öğesi varlığının kavranmasını sağlamak amacı ile müfredatta bulunan Ritim Eğitimi ve Dans dersi kapsamında hazırlanan bitirme projesinde öğrenciler, jimnastik ve dans öğelerini bir araya getirerek muhteşem bir gösteri sundu.

MÜZİK VE DANS AKTİVİTELERİ ORGANİZASYONU BECERİLERİ GELİŞTİRİLDİ

Öğrencilerini teorik - uygulamalı derslerle ve pratik alanda tecrübe kazanarak mezuniyet sonrasına hazırlama temel felsefesiyle ders müfredatını oluşturan Uluslararası Final Üniversitesi’nde, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu öğrencileri, alanlarında öğretmenlik ve eğitmenlik yaparken, müzik ve dans aktiviteleri organizasyonu yapabilme becerilerini geliştirmek amacıyla verilen ders kapsamında, kendi dans koreografilerini oluşturarak, öğretmenlerinin karşısına çıktı. Cimnastik ve temel hareket becerilerini uygulamak, geliştirmek, ve gurup uyumuna yönelik yapılabilecek değişik müzikli aktiviteleri organize edebilmek gibi becerilerin geliştirilmesine yönelik olan Ritim Eğitimi ve Dans Dersi kapsamında gerçekleştirilen final gösterisi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu öğrencilerinin dersi tamamlayabilmesi ve ders kapsamında öğrendiği bilgileri pratiğe uygulayabilmesi amacıyla organize edildi. Öğrencilerin son derece başarılı olduğu gösteri, izleyenlere de keyifli dakikalar yaşattı.