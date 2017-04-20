BES’ten Dizdarlı'ya destek

Belediye Emekçileri Sendikası (BES), Ombudsman Emine Dizdarlı’nın toplum adına siyaseti ve siyasileri sorgulamasını büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.



Sendika Başkan Mustafa Yalınkaya, yaptığı yazılı açıklamada, Ombudsman Dizdarlı’nın çalışmalarına yürekten destek verdiklerini ve bu anlayışın ülkenin geneline yayılmasını istediklerini kaydetti.



Ülkenin en büyük eksikliği olan hesap verme ve hesap sorma anlayışının hayat bulamaması sebebiyle, bugün başta Lefkoşa Türk Belediyesi olmak üzere kurumları batıran veya zarara uğratan kişilerin ellerini kollarını sallayarak dolaştıklarını savunan Yalınkaya, Ombudsman Dizdarlı sayesinde bu alanda geriye giden umutların yeniden yeşerdiğini belirtti.



“Yapanın yanına kalmayacak” bir düzenin mümkün olduğuna olan inançlarının yeniden hayat bulduğunu ifade eden Yalınkaya, Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün Dizdarlı’ya karşı kullandığı ifadeleri eleştirdi.



“Sendika olarak siyasetin kullandığı bu aşağılayıcı ve kibirli dilden oldukça rahatsızlık duymaktayız” diyen Yalınkaya, Ercan’ın denetlenmesi konusunda da benzer tartışmalar yaşandığını savundu. Yalınkaya şöyle devam etti:



“Dönemin Ulaştırma Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu da, Dizdarlı’ya benzer bir dil kullanarak, “Ombudsman bizim önümüzde diz çöker” demişti. Günün sonunda ise Sayın Dizdarlı’nın geri adım atmaması ve sorgulamayı ilerletmesi sayesinde toplum olarak 11 Milyon 250 bin Dolar ödemekten kurtulmuştuk. Siyasetin, denetlenmesi için 11 Milyon 250 bin Dolar fiyat biçtiği Ercan Havaalanı şu anda Sayın Dizdarlı sayesinde bedava denetleniyor.



Son olarak ise buradan siyasilere şu soruyu soruyoruz: Kendinize “Temiz” diyorsanız ve toplumun menfaatleri doğrultusunda adım attığınızdan eminseniz, o zaman neden denetlenmekten korkuyorsunuz?”