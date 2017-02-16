Beşparmaklar’da kar yağışı!

Hava sıcaklığı düştü, Beparmaklar’ın yüksek yerlerinde kar yağışı başladı.

Meteoroloji Dairesi, alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesi etkisi altındaki bölgemizde, yer yer sağanak yağmur, dağlık kesimlerde de karla karışık yağmur ve kar yağışı beklentisini duyurmuştu.

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