Çatalköy Belediyesinin bu yıl 10’uncusunu düzenlediği geleneksel Beşparmak Kültür Sanat Günleri başladı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı’yla birlikte yer aldığı Beşparmak Kültür Sanat Günleri açılış töreninde yaptığı konuşmada, etkinliğin açılışında bu yıl yine bölge halkıyla birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

,Yerel yönetimlerin her geçen gün kültür sanat alanında güzellikler yarattığını kaydeden Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Çatalköy’ü bir kültür sanat merkezi haline dönüştürmesinden ötürü Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu’nu kutladı.

,