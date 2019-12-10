"Beşli konferansa kadar sorunlu alanlarda uzlaşıya varılmalı"

Cumhuriyet Meclis Genel Kurulu’nda Cumhurbaşkanlığı bütçesi görüşülüyor.

CTP Milletvekili Fikri Toros konuşmasında, UBP’nin kafa karışıklığından kurtulması ve siyasi vizyonunu belirlemesi gerektiğini söyleyerek, “Ya Kıbrıs Cumhuriyetinden doğan haklardan vazgeçin, ya da KKTC’yi tanıtmak için ciddi çaba harcayın” dedi.

Toros, Cumhurbaşkanlığı bütçesine yapılan artışın düşük olduğuna işaret ederek, bunun hükümetin bu makama verdiği önemin göstergesi olduğunu kaydetti.

Doğalgaz konusunun giderek önem kazandığı bu dönemde Cumhurbaşkanlığı’nda bir enerji birimi kurulmasına ihtiyaç duyulduğundan kapasite artışı ihtiyacı bulunduğunu söyleyen Toros, ayrılan bütçenin buna olanak tanımadığını belirtti.

Toros, Kıbrıs Türk toplumunun 1960 öncelerinden başlayarak siyasi eşitlik mücadelesi verdiğini söyleyerek, 2004 yılı referandumunda Kıbrıslı Rumların hayır dediğini ancak tarihi bir hata yapılarak Kıbrıs’ı Kıbrıs Cumhuriyeti olarak AB’a alınmasına rağmen Kıbrıs Türk toplumunun federal çözüme olan bağlılığını defalarca kez teyit ettiğini ifade etti.

Toros, federal çözüm modeli başarıya ulaşmamasına rağmen bu müzakerelerin tükendiğini söylemenin ve bazı farklı modelleri dile getirmenin “hayal ürünü ve halkı yanıltma” olduğunu belirterek, bu söylemlerin Kıbrıslı Türkleri dünyadan izole etme tehlikesi taşıdığını söyledi.

Siyasi eşitlik, mülkiyet, toprak, güvenlik ve garantiler başlıklarında sağlanan yakınlaşmalara değinen Toros, Crans Montana konferansı ile tüm dünyanın Türkiye ile birlikte Türk tarafının federal çözüm için mücadelesini görerek, teyit ettiğini vurguladı.

Toros, BM Genel Sekreteri’nin özel danışmanı Jane Holl Lute’un temasları sırasında Rum liderin etkin katılım, dönüşümlü başkanlık ve siyasi eşitliğe yönelik görüşlerinin geriye gittiğinin ortaya çıktığını söyledi.

Kıbrıslı Rumların bazı lisans ve ticari anlaşmalar yaptığını, sondaj faaliyetlerine başladığına işaret eden Toros, Türkiye’nin kendi ve Kıbrıs Türk halkının hakların korumaya yönelik faaliyetler başlattığını belirtti.

Toros, tüm bu gerginlikler üzerine Berlin’de toplantı gerçekleştirildiğini ve liderlerin federasyon modelini teyit ettiklerini ancak beşli konferansın Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasına kaldığını ve bunun kendilerini üzdüğünü ifade etti.

Beşli konferansa kadar sorunlu alanlarda uzlaşıya varılması için bir alan oluşturulması gerektiğini dile getiren Toros, Cumhurbaşkanından beklentisinin bu olduğunu belirtti.

UBP-HP hükümetinin federasyondan korktuğunu ve federasyon olursa Kıbrıslı Türklerin yok olacağı söylemi geliştirdiklerini kaydeden Toros, tam tersi, federal Kıbrıs gerçekleşirse AB’yi yönetecek bir üye ülkenin başkanını seçeceğini ve ilhak tehlikesinin de ortadan kalkacağını söyledi.

Kıbrıs sorununun iki toplum arasında olduğunu ama sorunun evrilerek, diğer ülkelerle Türkiye’ye sıkıntı yarattığını ifade eden Toros, Cumhurbaşkanlığının yürüttüğü faaliyetlerin, dolayısıyla bütçesinin de artırılması gerektiğini söyledi. Toros, CTP’nin bütçeye olumlu oy vereceğini belirtti.