Besim, sağlıktaki hareket planını paylaştı

Sağlık Bakanı Filiz Besim, hedeflerinin “ülkenin altyapı, mali ve insani kaynaklarını seferber ederek ve geliştirerek, halka kaliteli, eşit, ulaşılabilir, sürdürülebilir ve çağdaş bir sağlık hizmeti üretmek ve sunmak” olduğunu açıkladı. Besim, bu hedeflere ulaşmak adına Sağlık Bakanlığı olarak belirledikleri yol haritasıyla göreve başladıklarını ifade etti.

Besim, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle yayımladığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı’nın halka kaliteli sağlık hizmeti sunmak ve herkesin eşit şekilde bu hizmetten yararlanmasını sağlamak için canla başla çalıştığını kaydetti.

Bunun sürdürülebilirliği için tüm hekimlere büyük sorumluluk düştüğünü belirten Besim, tüm meslektaşlarının Tıp Bayramı’nı kutladı, hekimlik onuruna yaraşır günlerde kutlanacak nice bayramlar diledi ve Sağlık Bakanlığı’nın önümüzdeki dönemdeki hareket planını paylaştı.

“Eşitlik hakkı ve sağlık hakkı Anayasa nezdinde güvence altına alınan haklar olmasına rağmen, sağlık sisteminde yıllardır yaşanan sorunlar ve başarılamayan reformlar nedeniyle sağlık hizmetinin sunumunda ciddi aksaklıklar meydana gelmiştir. Hükümet olarak bu dönemde hedefimiz ‘ülkenin altyapı, mali ve insani kaynaklarını seferber ederek ve geliştirerek halka kaliteli, eşit, ulaşılabilir, sürdürülebilir ve çağdaş bir sağlık hizmeti üretmek ve sunmaktır” diyen Besim, bu hedeflere ulaşmak adına belirledikleri yol haritasıyla göreve başladıklarını kaydetti.

Sağlık Bakanı Besim, “Sağlık Bakanlığı’nın reorganizasyonu, planı bir sağlık sistemi, birinci ve ikinci basamak sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi, yasal düzenlemeler, Devlet Laboratuvarı, sürdürülebilir bir denetim sistemi, Lefkoşa’ya yeni hastane, mesleki eğitim, ilaç yönetimi, hasta birimleri, kalite kontrol ve standardizasyon, iş yeri hekimliği” başlıkları altında yapılacakları sıraladı.

YASALAR GÜNCELLENECEK

Güçlü bir bakanlık için Yataklı Tedavi Kurumları, Temel Sağlık Hizmetleri ve Teşkilat yasalarının güncellenmesi için ivedi çalışmalar başlattıklarını açıklayan Filiz Besim, istatistik biriminin ve koruyucu sağlık hizmetleri biriminin temellerini attıklarını, hekim, hemşire, teknik personel ve paramedikal personel istihdamlarına hız verdiklerini bildirdi.

TÜM SAĞLIK MERKEZLERİNDE PRATİSYEN VEYA DAHİLİYE UZMANI, KADIN DOĞUM UZMANI, ÇOCUK DOKTORU VE DİŞ HEKİMİ OLACAK

Sağlık Bakanlığı’nı, insan ve cihaz kaynaklarının planlamasını kısa, orta ve uzun vadede düzenli yapabilen bir kurum haline getirmek için çalışmalarının sürdüğünü; halkın kolay ve kaliteli sağlık hizmetine ulaşması için birinci basamak sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesinin önemli olduğunu ve ülke genelindeki 17 sağlık merkezinin standardizasyonu için çalışma başlattıklarını bildiren Besim, şu hedefi açıkladı:

“Tüm sağlık merkezlerimizde bir pratisyen veya dahiliye uzmanı, bir kadın doğum uzmanı, bir çocuk doktoru ve diş hekimi olması için düzenlemeler yapıyoruz. Buna ek olarak özellikle, perifer hastanelerde, basit kan tetkikleri ve röntgen de sağlamak hedefindeyiz.”

Mağusa, Girne ve Cengiz Topel Hastaneleri’nin hekim, sağlık çalışanı ve cihaz alt yapı eksikliklerini tamamlayıp hastaneleri daha efektif hale getirmek ve Mağusa’da yoğun bakım ünitesinin devreye girmesi için çalışmalar başlattıklarını bildiren Besim, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’yle ilgili de şunları kaydetti:

NALBANTOĞLU HASTANESİ’NİN YÜKÜ AZALTILACAK

“Hastanenin, mimari alt yapı yönünden çok yorgun olduğuna dair elimizde raporlar mevcuttur. Bu sorunun çözümü noktasındaki tavsiyeler ise binanın yükünün azaltılması ve büyük tadilat yapılmamasıdır. Bu amaçla hastanenin yükünün azaltılması ve gerçek bir üçüncü basamak hastane haline gelebilmesi için özellikle sağlık personeli ve cihaz yönünden güçlendirilme çalışmalarını başlattık. Diğer yandan ise yeni bir devlet hastanesi çalışmalarına ivedilik verdik.”

BİR AY İÇİNDE TÜM HASTANE VE SAĞLIK MERKEZLERİ OTOMASYONA BAĞLANACAK

Sağlık Bakanı Filiz Besim, bir ay içinde tüm hastane ve sağlık merkezlerinin otomasyona bağlanmasını hedeflediklerini, böylece çok kısa bir süre içinde hastalık veri tabanlarının oluşturulabileceğini bildirdi. Besim, bir sonraki aşamada özel hastane ve eczanelerin de bu sisteme dahil olacağını ve böylece genel sağlık sigortasının alt yapısının oluşturulacağını anlattı.

Sürdürülebilir bir sağlık sistemini oluşturmak için yasal çalışmaların süratle tamamlanması gerektiğini vurgulayan Sağlık Bakanı Besim, bakanlık altında iki komite oluşturulduğunu açıkladı. Besim, komitelerden birinin; Kamu Tabiplik Hizmetleri Yasası, Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasası, Döner Sermaye Yasası, Genel Sağlık Sigortası Yasası ve Hasta Hakları Yasalarının güncellenmesi ve düzenlenmesi için, ikincisinin de; sağlığın doğru yapılanması için gerekli yapısal yasalar üzerinde yoğunlaşacağını bildirdi.

DEVLET LABORATUVARI

Besim, bir buçuk yıl önce yanan Devlet Laboratuvarı’nın sorunlarının çözümü için yoğun çalışma başlattıklarını ayrıca toplumun milli serveti olan laboratuvar yangınıyla ilgili bir araştırma dosyası başlatıldığını ifade etti.

Acil ve 112 hizmetlerinin iyileştirilmesi için de sistematik çalışmalara başladıklarını, çok kısa süre içinde acil servislerde “Triajsistemi”nin(klinik önceliğin hangi hastada olduğunun belirlenmesi) oluşturulacağını bildiren Besim, sürdürülebilir denetim sisteminin önemini vurguladı ve özel hastane ve klinikleri sistematik ve şematik olarak denetlemeye başladıklarını duyurdu.

“Lefkoşa’ya yeni bir hastane projesini bir an önce oluşturup temellerini atmak hedeflerimiz arasındadır” diyen Sağlık Bakanı Besim, meslek içi eğitimleri sürekli hale getireceklerini, başarılı bir ilaç yönetimi kuracaklarını, kamu hastanelerinde hastaların bilgi alabileceği, dilek ve temennilerini iletebilecekleri hasta birimleri kurulacağını; tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında kalite kontrol ve standardizasyonu sağlamak için çalışmaların başlatıldığını kaydetti.

Besim, işçi sağlığı ve güvenliği için işyerlerinde iş yeri hekimliğinin kurumsallaşması amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’yla birlikte çalışmaların da gündemlerinde yer aldığını bildirdi.