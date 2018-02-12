Besim: "Ciddi eksiklikler gözlemledik"

Sağlık Bakanı Filiz Besim, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesini ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 180 yataklı, KKTC’nin 2. Büyük hastanesi olan Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nin Başhekimi, idarecileri ve çalışanlardan alınan bilgiler ve ziyaret sırasında gözlemlemelerde ciddi alt yapı sorunları, Hekim, Hemşire personel eksiklikleri, idare amiri eksikliği ve güvenlik yetersizliği tespit edildi.

Tespit edilen ve daha sonra oluşabilecek sorunların en erken sürede minimize edileceği sözünü veren Filiz Besim; tüm sıkıntılara karşı görevlerini canla başla, en iyi şekilde yapmaya çalışan personele teşekkür etti.