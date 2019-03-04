Meclis Genel Kurulu’nda Kıb-Tek’e 4 jeneratör alımına yönelik ihale tartışılıyor.

Tatar: Kıb-Tek’e jeneratör alımı acil değil

UBP Milletvekili Ersin Tatar, 62. madde tahtında söz aldı, Kıb-Tek’e 4 jeneratör alımı ile ilgili ODTÜ raporu hakkında konuştu. Tatar, Kıb-Tek’te önemli bir süreç yaşandığını belirtti. İhalenin uluslar arası şekle dönüştürüldüğünü ifade eden Tatar, yasalara göre Elektrik Kurumu’nun yapacağı ihalenin ilgili yasaya göre borç komitesinden geçirilmesi gerektiğini savundu. Tatar, 300 milyon TL olan borcu olan kurumun, aynı miktarla bir kez daha ‘keyfi’ şekilde borçlandırılacağını söyledi. Jeneratör alımı ile ilgili ODTÜ raporunu Meclis kürsüsünden okuyan Tatar, önemli noktalara madde madde değindi. Tatar, bu alımın acil olmadığını da kaydetti. Bu konuda ODTÜ raporunun dikkate alınarak, yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Tatar, “Esas olan kablo ile elektrik ile KKTC’nin önünü açmaktır. Kurumu bu kadar borç altına sokmayınız. Bir takım çelişkili durumlar vardır” şeklinde konuştu. Tatar, ihale ile ilgili hükümetteki siyasi partiler arasında ‘bölünmeler’ yaşandığını da öne sürdü.

Arıklı: Kurum, yüklü miktarda borçlanılmamalı

Tatar’ın ardından YDP Milletvekili Erhan Arıklı söz aldı.

Arıklı, Kıb-Tek yönetiminin Ekonomi Bakanı Özdil Nami’yi suçlayıcı tavır içinde olduğunu savundu.

Merkezi İhale Komisyonu’nun ‘adil’ şekilde davranarak, ihale şartnamesini ODTÜ’ye gönderdiğini belirten Arıklı, raporda ihalede ‘kamu yararına’ önem gösterilmesi gerektiğinin ifade edildiğini söyledi.

Arıklı, 2019 yılında 31 Mart’tan sonra dövizde patlama yaşanacağını defalarca dile getirdiğini belirterek, kurumun yüklü miktarda borçlanılmaması gerektiğini de belirtti.

Nami: “Yönetim Kurulu ile bakanlığın ters düştüğü durum yok”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, şu anda eski jeneratörlerin devreden çıkarılarak, daha ekonomik jeneratörlerin devreye konulması ve bunların da kendi kendini ödemesinin planlandığını kaydetti.

Nami, şu anda 4 tane jenarötöre gerek olup olmadığı ve teknolojisinin neye dayandırılmasının konuşulduğunu belirtti.

Bakanlık olarak ihale ile ilgili verilen ODTÜ görüşünü son derece değerli bulduklarını söyleyen Nami, ihale şartnamesinin en fazla katılımcının katılması için esnek şekilde çalışıldığını dile getirdi.

Nami, Yönetim Kurulu ile bakanlığın ters düştüğü durum olmadığını kaydetti.

Borç komitesine gidilip gidilmemesi konusunu da değerlendireceklerini söyleyen Nami, “Öyle bir yasal zorunuluk varsa gereği yapılacaktır” dedi.

Raporlar…

Genel Kurulda daha sonra “Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Yasa Tasarısının üçüncü görüşmesi yapıldı, tasarı oybirliği ile kabul edildi. Kurumlar Vergisi Değişiklik Yasa Tasarısı ise açık oy kullanılarak oylandı. Tasarı oybirliği ile kabul edildi. Gelir Vergisi Değişiklik Yasa Tasarıları da genel kuruldan oybirliği ile geçti.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinin, Sayıştay Üyeliği Başvurularının Değerlendirilmesine İlişkin Raporu ile Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Üyeliği Başvurularının Değerlendirilmesine ilişkin Raporu” okundu, ardından oylamaya geçildi.

Genel Kurul’da Sayıştay Üyeliği Başvurularının Değerlendirilmesine İlişkin Raporu ile Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu Üyeliği Başvurularının Değerlendirilmesine ilişkin Raporları da görüşüldü ve ardından seçimlere geçildi.

Sayıştay üyeliği seçimi Ece Çelikdağ Alas, Havva Akbaş, Ebru Akbıçak, Meliha Ekinci, Fahriye Köseoğlu, Özlen Öztürk, Feray Türker arasında yapıldı.

Fahriye Köseoğlu en çok oyu olarak Sayıştay üyeliğine seçildi. Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu Üyeliği için ise Profesör Doktor Hasret Balcıoğlu, Prof. Dr Ulvi Keser ve Prof Dr Okan Veli ŞAfaklı arasında gerçekleştirildi. Seçim sonucu YÖDAK üyesi Prof Doktor Hasret Balcıoğlu oldu.

Gündüz: Değişiklikleri olumlu buluyoruz

Genel Kurulda daha sonra “Güvenlik Kamu Görevlileri Değişiklik Yasa Tasarısı ele alındı.

Tasarıya ilişkin söz alan UBP milletvekili Menteş Gündüz, kurmay askerlik konular değişiklikleri olumlu bulduklarını belirtti.

Tasarı madde madde görüşüldü, oylaması ise bir sonraki birleşime bırakıldı.

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Sağlık…

Berova: Tasarıya olumlu oy vereceğiz

Genel Kurulda daha sonra “Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Değişiklik Yasa Tasarısı” ele alındı. Tasarıya ilişkin komite raporunun milletvekilerinin bigisine getirilmesinin ardından UBP milletvekili Özdemir Berova söz aldı.

Yasaya ilişkin bir yılda üçüncü kez değişiklik istendiğini belirten

Berova, bunun da hükümetin sağlık alanında öngörüsüzülüğün göstergesi olduğunu savundu.

Berova, hemşirelerin kadrolarının önünün açılmasını önemsediklerini bu nedenle tasarıya olumlu oy vereceklerini kaydetti.

Sucuoğlu: Hemşire ortalaması dünya ve Avrupa ortalamalarının oldukça altında s

UBP milletvekili Faiz Sucuoğlu ise ülkedeki hemşire ortalamasının dünya ve Avrupa ortalamalarının oldukça altında olduğunu kaydetti.

Kadroların ve sayıların artırılması olumlu olduğunu belirten Sucuoğlu, “İnşallah ülkedeki hemşire ortalaması da kabul edilebilir seviyeye çıkar” dedi.

Besim: Bakanlık öngörüsüz değil

Sağlık Bakanı Filiz Besim, hemşirelik kadrolarında artırıma ihtiyaç olduğunu söyledi.

Besim, bakanlığın öngörüsüz olmadığını ancak yılların getirdiği öngörüsüzlükler olduğunu kaydederek, “Bir bütçe var, kaynaklar belli. Yılların getirdiği anomaliler var. Bu artırımlar sadece Sağlık Bakanlığı’nın öngörüsüyle olmaz. Personel Dairesi ve Maliye Bakanlığı’nın da görüşleri var” dedi.

Besim, Teşkilat Yasası’nın çağdaşlaştırılmadığı için bu sorunların yaşandığını kaydeden Besim, çalışmanın yasallaşması ile 700’den fazla kadro artırımına gidileceğini, bu kadrolara da doğru teknik kişilerin gireceğini belirten Besim, hemşirelerin de asli görevlerini yapacaklarını dile getirdi.

Besim, komiteye de katkılarından dolayı teşekkür etti.

Yeniden söz alan UBP Milletvekili Özdemir Berova, şu anda mevcut sistem içinde çalışan, geçici statüdeki kişilerin olduğunu söyleyerek, geçicilerin kadrolanamadığını belirtti.

Oylamanın ardından Dilekçe ve Ombudsman Komitesi başkanı CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, raporları okudu.

Dilekçe ve Ombudsman Komitesi’nin, 22 Şubat 2019 Tarihinde yapmış olduğu toplantıda aldığı kararları gösteren cetvel de Komite Başkanı Özdenefe tarafından okunarak vekillerin bilgisine getirildi.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin, Boşalan Yayın Yüksek Kurulu Üyeliği İçin

Önerilen Adayın Değerlendirilmesine İlişkin Raporunu Komite Başkanı Doğuş Derya okudu.

Halkın Partisi’nin Ayşen Kumser’den boşalan YYK üyeliğine Hasan Hastürer atandı. Hastürer’in üyeliği Genel Kurulda oy birliğiyle kabul edildi.

Oylamanın ardından Genel Kurulu toplantısı tamamlandı.