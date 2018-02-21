Beşiktaş Münih’te dağıldı: 5-0

ERKEN KIRMIZI KART ETKİLEDİ... UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Beşiktaş, Domagoj Vida’nın 16’ncı dakikada kırmızı kart gördüğü maçta Bayern Münih’e Almanya’da 5-0’lık farklı skorla mağlup oldu

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Bayern Münih ile Beşiktaş, Allianz Arena'da karşı karşıya geldi. Mücadelenin büyük bir kısmını 10 kişi oynayan Beşiktaş, Bayern Münih'e 5-0 yenildi. Bayern Münih'e çeyrek final için avantajlı skoru getiren golleri 43 ve 66. dakikalarda Thomas Müller, 52. dakikada Kingsley Coman, 79 ve 88. dakikalarda Robert Lewandowski kaydetti. Beşiktaş'ta Domagoj Vida, karşılaşmanın 16. dakikasında gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Şampiyonlar Ligi grup aşamasından namağlup çıkan Beşiktaş, Bayern'e karşı aldığı yenilgiyle bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez mağlup oldu. Beşiktaş ile Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında 16 Mart tarihinde İstanbul'da bir kez daha karşı karşıya gelecek.

Londra’da kazanan yok

Gecenin diğer maçında Chelsea ile Barcelona, Londra’da karşı karşıya geldi. 90 dakika karşılıklı atılan gollerle 1-1 sonuçlandı. Chelsea’nin maçtaki golünü 62’nci dakikada Willian, Barcelona’nın golünü ise 75’inci dakikada Messi kaydetti.