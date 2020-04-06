Beşi tutuksuz yargılanacak

Merkezi Cezaevine uyuşturucu ve telefon atılması meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar M.A.D, E.K, Y.O, M.O ve E.Ö, H.B, ve H.Ö, tutuklanmasının ardından bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kağan Kurtbir olayla ilgili bulguları aktardı. Kurtbir Merkezi Cezaevinde bulunan yaklaşık 4 Gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 7.5 Gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 3 adet uyuşturucu içerdiğine inanılan hap, 27 adet Eroin içeren Suboxone marka hap, 3 adet cep telefonu, 1 adet cep telefonu pili, iki adet cep telefonu kulaklığı, bir adet Samsung marka kablolu cep telefonu şarj cihazı, bir adet Huaweı marka şarj cihazı adaptörü, bir adet siyah ve bir adet beyaz renk cep telefonu şarj kablosu ve 3 adet oyun fişi bulunarak polise bilgi verildiğini söyledi.

Kurtbir polisin mesele ile ilgili başlatmış olduğu soruşturma kapsamında Merkezi Cezaevinde hükümlü tutuklu bulunan mahkûm Ç.Ö. ve M.O.B.’nin isteği doğrultusunda Mağusa’da sakin zanlılar M.A.D. (E-31), E.K. (E-30), Y.O. (E-32), M.Ö’nün (E-59) söz konusu telefonları Cezaevine götürmesi için E.Ö’ye (E-31) verdikleri ve Zanlı 6’nın da söz konusu telefonların yanına söz konu uyuşturucu maddeleri de koyarak Cezaevine götürüp mahkûm Ç.Ö. ve M.O.B’nın alması için attığının tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Polis zanlıların evinde yapılan aramada zanlı E.Ö’nün ikametgâhında cezaevinde bulunan uyuşturucuların sarılı olduğu naylonun diğer yazısının bulunarak emare alındığını belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın kısmen tamamlandığını ve zanlılar M.A.D.

E.K., Y.O. , M.Ö. ve H.Ö’nün uyuşturucu ile bağının tespit edilemediğini sadece cezaevine yasak eşya sokmak suçundan methaldar olduklarının tespit edildiğini aktardı. Polis zanlılar E.Ö. ve H.B.’nün ise uyuşturucu meselesi ile bağlantılarının tespit edildiğini bu yönde cezaevinde bulunan mahkûm Ç.Ö. ve M.O.B.’nın alınan ifadelerde isimlerinin geçtiğini ve bu yönde yürütülen soruşturmada alınan ifadelerin teyit ve tekzibinin sürdüğünü söyledi. Polis her iki zanlının tahkikat maksatlı 4 gün daha tutuklu kalmasını talep ederken diğer zanlıların uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Hale Dağlı aleyhlerinde yürütülen soruşturma tamamlanan zanlılar M.A.D., E.K., Y.O., M.Ö ve H.Ö’nün yurtdışına çıkışlarının yasaklanması, 10 bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması ve KKTC vatandaşı muteber birer kefilin 50’şer bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verirken zanlılar E.Ö. ve H.B.’nin ise 4 gün daha soruşturma maksatlı tutuklu kalmasına emir verdi.