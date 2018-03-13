BES Yenierenköy'de adım bekliyor

Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya, yaklaşık iki hafta önce Başbakan Tufan Erhürman’la yapılan görüşmede, “Yenierenköy Belediyesi’nde yaşanan sorunlarla ilgili hükümetin öncelikle kısa, ardından ise uzun vadeli adımlar atacağı sözünü aldıklarını fakat bunun gerçekleşmediğini” kaydetti.



Yalınkaya, “Hükümet geçtiğimiz iki hafta içerisindeki duyarsız tutumunu sürdürmeye ve BES’ten kaçmaya devam ederse, bu sorunu Lefkoşa’ya taşımak konusunda en ufak bir tereddüt yaşamayacağız” ifadelerini kullandı.



Yalınkaya, BES Yönetim Kurulu adına yaptığı yazılı açıklamada, “Sayın başbakanımız aynı görüşmede Belediye Emekçileri Sendikası’nı da mutlaka sürece dahil edeceklerini ifade etmişti. Ne yazık ki geçen bu iki haftalık süreçte hükümet ne mevcut sorunun çözümü ile ilgili bir adım atmıştır, ne de bu konuda bilgi almak isteyen sendikamıza bilgilendirme yapmıştır.” ifadelerine de yer verdi.



Yenierenköy’deki sorunların bir gün değil; bir saat dahi bekleyecek zamanı kalmadığını kaydeden Yalınkaya, seçim döneminde Yenierenköy’ü ziyaret edip “hükümete gelmeleri halinde bu soruna acil çözüm bulacaklarını” vaat eden 4 siyasi partinin şu an hükümette olduğuna işaret etti.



Yalınkaya şöyle devam etti:



“Bizlerin beklentisi acilen kısa vadeli olan adımın derhal atılması, sonrasında ise uzun vadeli adım için planlamaların hızlıca yapılmaya başlanmasıdır. Bugün bu açıklamayı hükümete iki haftadır ulaşamadığımız için yapıyoruz.



Hükümet geçtiğimiz iki hafta içerisindeki duyarsız tutumunu sürdürmeye ve BES’ten kaçmaya devam ederse bu sorunu Lefkoşa’ya taşımak konusunda en ufak bir tereddüt yaşamayacağımızı kamuoyu ile paylaşırız.”