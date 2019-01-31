Beş kulüp gençleri tercih etti

K-Pet Birinci Lig’in ilk devresinde en fazla 21 yaş altı futbolcu oynatan takımlar Bostancı Bağcıl, Yonpaş Dumlupınar, Doğancı, Değirmenlik ve Çanakkale oldu. Bu takımlar ilk devrede 10’ar futbolcuya forma şansı verdi. En az oynatan kulüp ise 4 oyuncu ile Akova Vuda oldu.

En çok süre Bağcıl’dan

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından belirlenen 2018 – 2019 sezonu 1. Lig statüsüne göre kulüpler 1 Ocak 1997 ve sonrası doğumlu en az 2 futbolcuya toplamda en az 100 dakika sahada görev vermek durumunda. Bu uygulama çerçevesinde 21 yaş altı oyunculara en fazla süreyi veren ekip 7517 dakika ile Bostancı Bağcıl oldu.

Akova 4 oyuncudan yararlandı

İlk devrede 4 oyuncudan yararlanan Akova Vuda ise 2404 dakika ile en az süre veren takım oldu. Çanakkale ise 16 futbolcuyu ilk yarı maçlarında kadrosuna alırken bu oyuncuların 10 tanesinden yararlanarak en fazla oyuncuyu kadrosuna alan takım olarak dikkat çekti.

En çok süreyi Beyitoğluları aldı

İlk yarıda Birinci Lig’de mücadele eden 16 kulüp maç kadrolarına 197 tane 21 yaş altı oyuncu yazdı. Kulüpler bu oyuncuların 127 tanesinden yararlandı. İlk yarıda takımların oyunculara verdiği sürelere bakıldığında en fazla süre alan isim Mormenekşe’den Fetin Beyitoğluları. Genç futbolcu takımı adına 1330 dakika görev yaptı.