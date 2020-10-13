‘Beş dakika gecikti, okula alınmadı’

Aygün Bahar ÖKMEN

Girne 23 Nisan İlkokulu’na devam eden çocuğunun ‘5 dakika geç bıraktığı’ için okula alınmadığını savunan veli Edip Barbaros, Okul Müdürü’nü ikna edemedi, İlköğretim Dairesi’ne ulaştı.

Girne 23 Nisan İlkokulu’nda okuyan çocuğunu, okula bırakmak isteyen Edip Barbaros, dün sabah yeni bir kuralla karşılaştı. Kuraldan haberleri olmadığını dile getiren Barbaros’un çocuğu, beş dakika geciktiği için okula alınmadı. Saat 11’e kadar veli ve öğrenci kapıda bekletildi.

Durumu İlköğretim Dairesi Müdürü Hakkı Başarı’ya şikâyet eden Barbaros, Okul Müdürü Filiz Boyoğlu’nun, Hakkı Başarı’nın “Bu yönde bir uygulamamız yoktur” sözlerine de itibar etmediğini de savundu.

Veli Edip Barbaros:

“Okul Müdürü, İlköğretim Dairesi Müdürünü ve kuralları dinlemiyor”

Çocuğu 23 Nisan İlkokulu’nda okuyan Edip Barbaros, çocuğunun okula alınmaması ile ilgili yaşadığı problemleri YENİDÜZEN’e anlattı. Okula beş dakika geç kaldığı için alınmayan küçük öğrencinin babası, okul idaresinin vermiş olduğu karardan haberleri olmadığını bildirdi.

Edip Barbaros’un aktardığına göre; okul idaresinin aldığı karar 08:10’da okul kapılarının kapanması ve gelen öğrencilerin okula alınmaması yönünde. 08:15’te okul kapısı önünde olan Edip Barbaros, oğlunun okula alınmamasından şikayetçi.

Durumdan şikâyetçi olan Barbaros, “Trafik nedeniyle beş dakikalık bir gecikme yaşadık. Arka ve ön kapılar kapalıydı. Öğretmenlerin olduğu kapıdan girebilirsiniz denildi. Oraya gittik ancak çocuğum oradan da içeri alınmadı” şeklinde konuştu.

Barbaros yaşadıklarını anlatırken, “Görevliler bizi içeri almadı. Trafik yüzünden geç kalmış bir çocuğun beş dakika için okula alınmaması ne demektir? Müdire Hanımın emriymiş, kimse alınmayacakmış” ifadelerini kullandı.

Bu uygulamadan haberdar olmadıkları için bir günlük istisna yapılmasını Müdire Hanım’dan rica ettiklerini dile getiren Barbaros, bu isteklerinin de gerçekleştirilmediğini, Müdüre Hanımın “Hayır, kesinlikle alınmayacak” şeklinde konuştuğunu iletti.

İlköğretim Dairesi Müdürünü aradığını ileten Barbaros, Hakkı Başarı’nın durumu Muavinine ilettiğini, Müdire Hanımın arandığını, Bakanlığın böyle bir uygulaması bulunmamasına karşın çocuğun ısrarla okula alınmadığını ifade etti.

Yaklaşık bir saattir okul kapısının önünde beklediklerini dile getiren Barbaros, “Bakanlık Müdürünün söylediğine göre okul kapıları 8:30’da kilitleniyor ancak okula gelen bir çocuk olduğu takdirde ne zaman olursa olsun, okula girebilme hakkına sahip” dedi. Müdire Hanımın, Bakanlık Müdürünü dahi dinlemediğini ifade etti.

Okul kapısında bekledikleri sırada trafik nedeni ile geç kalan bir öğretmenle de karşılaştıklarını dile getiren Barbaros, “Öğretmenler de geç kalabiliyor, insanız sonuçta. Onlar giriyor. Öğrenci içeri alınmıyor” şeklinde konuştu.

Saat 11:00 civarında Müdire ile görüşebilen Barbaros çocuğunun okula, Okul Müdiresi Filiz Boyoğlu’nun “başka bir çocukla karıştırdığı için” alınmadığını öğrendi. “Yine aynı çocuk sandım” diyen Boyoğlu’na “Benimle görüşmeye bile tenezzül etmediniz” dediğini iletti.

Barbaros, Boyoğlu’nun “Bir daha gecikmesin” uyarısında bulunduğunu ve bir daha gecikirlerse çocuğunun okula alınmayacağını da aktardı.

İlköğretim Dairesi Müdürü Hakkı Başarı:

“Şikâyet bana ulaştı, gerekli merciler ile iletişime geçildi”

Konu hakkında bilgisi olduğunu belirten İlköğretim Dairesi Müdürü Hakkı Başarı, veliyle de okul müdiresi ile de iletişime geçtiğini bildirdi.

“Öğrencinin okula alınmaması gibi bir uygulamamız bulunmaktadır” diyen Başarı, “Kapılar güvenlik ve pandemi nedeni ile 08:30’da kilitlenir ancak bir öğrenci geldiği zaman saat kaç olursa olsun içeri alınır” şeklinde konuştu.

Başarı, “Veliyle de, hoca hanımla da görüştüm. Çocuğun okula alınmaması net bir şekilde sorun teşkil etmektedir. Bunu Müdüre Hanıma da ilettim ancak maalesef en son duyduğum kadarı ile çocuk hala okula alınmamıştı” ifadelerini kullandı.

Konuyu üstlerine aktardığını dile getiren Başarı, gerekenin yapılacağını söyledi.

Okul Müdürü Filiz Boyoğlu:

“Bir sorun yoktur”

23 Nisan İlkokulu Müdiresi Filiz Boyoğlu açıklama yapmadı. Boyoğlu yalnızca “Bir sorun yoktur” dedi.