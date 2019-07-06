Bertaş'tan sevindirici haber

YENİDÜZEN

Bafra çemberi ve Bafra sahil yolu arasında önceki gün yaşanan trafik kazasında ağır yaralanan motosiklet sürücüsü 24 yaşındaki Levent Bertaş’ın sağlık durumunun düne göre daha iyi olduğu öğrenildi.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Lefkoşa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adil Özyılkan, hayati tehlikesi devam etmesine rağmen Bertaş’ın zaman zaman ağır uyarılara cevap verdiğini kaydetti.

Özyılkan, Bertaş’ın sağlık durumunun düne göre daha iyi olduğunu, tedavisinin yoğun bakımda devam ettiğini belirtti.

Kaza nasıl olmuştu?

Bafra çemberi ile Bafra sahil yolu arasında önceki gün meydana gelen kazada motor sürücüsü Levent Bertaş ağır yaralanmıştı.

Kaza, Baki Borak (E-66), yönetimindeki PR 989 plakalı araç ile Bafra çemberinden Kaya Artemis otele doğru seyrettiği, otele dönülen kavşağa geldiği zaman anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden sağa otele doğru dönüşe geçtiği sırada o esnada Bafra plajından gelmekte olan Levent Bertaş (E-24) yönetimindeki plakasız motosikletin önünü tıkaması sonucu meydana gelmişti.

Kaza sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Levent Bertaş, kaldırıldığı Mağusa Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavisinin ardından Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştı.

Araç sürücü Baki Borak tutuklanmıştı.