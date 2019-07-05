Bertaş'ın durumu kritik
Bafra yolunda yönetimindeki plakasız motosiklet ile seyir halindeki araca çarpan 24 yaşındaki Levent Bertaş'ın hayati tehlikesi devam ediyor.
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Bafra çemberi ve Bafra sahil yolu arasında dün akşamüzeri meydana gelen kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü 24 yaşındaki Levent Bertaş’ın hayati tehlikesi devam ediyor.
Yönetimindeki plakasız motosiklet ile 66 yaşındaki Baki Borak’ın kullanımındaki araca çarparak savrulmuştu.
Bertaş dün akşam saatlerinde Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, yapılan müdahalelerin ardından yoğun bakıma alındı.
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Etiketler : bafra yolu, motosiklet kazası
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