Berova ve Candan Daems’e mektup gönderdi

Cumhuriyet Meclisi’nin Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi’ndeki (AKPA) temsilcileri olan Özdemir Berova ve Armağan Candan, Kıbrıs Rum liderliği tarafından 28 Şubat’ta kapatılan geçiş noktaları konusunda AKPA Başkanı Rik Daems’e bir mektup gönderdi.

Berova ve Candan AKPA Başkanı’na gönderdikleri mektupta, Kıbrıs Rum liderliğinin geçiş noktalarını kapatma kararının tek-yanlı aldığını, önceden hiçbir bilgilendirme ve uyarı yapılmadığını, ayrıca Coronavirüs’le mücadele iddiasının ise inandırıcılıktan uzak olduğunu dile getirdiler.

Geçiş noktalarının adadaki iki kesim arasında sosyal, ekonomik ve siyasi ilişkiler bakımından büyük önemi haiz olduğu vurgulandı ve bugüne kadar hayata geçirilen en etkili ve en sık kullanılan Güven Artırıcı Önlemler adımı olduğuna dikkat çekildi.

Her bir geçiş noktasının uzun ve zorlu müzakerelerle açıldığı, keyfi ve temelsiz iddialarla kapatılmalarının adadaki çözüm sürecine de zarar verdiği, öte yandan salgın hastalıklarla mücadelede işbirliği ve koordinasyonla görevli, İki-Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin de bu yönde hiçbir tavsiyesinin bulunmayışının, alınan kararın ne kadar siyasi olduğunu ortaya koyduğu mektupta dile getirildi.

Berova ve Candan, AKPA Başkanı’ndan konunun takipçisi olmasını talep ederken, bu tür uygulamaların devam etmesinin adadaki statükoyu kalıcılaştırmaktan başka bir şeye hizmet etmeyeceğini ve uluslararası toplumun bu konuda ses vermesinin büyük önem arz ettiğini vurguladılar.