Berova: “UBP talimat almaz, talimat verir”

UBP Grup Başkan Vekili Özdemir Berova, UBP’nin ülkenin en köklü partisi olduğunu, ‘talimat alan değil, talimat veren bir parti’ olduğunu savundu.

UBP’nin tabanına ilişkin söylemlere tepki gösteren Berova’nın ifadeleri Meclis’te seslerin de yükselmesine neden oldu.

UBP’nin içişlerine kimseyi karıştırmadığına vurgu yapan Berova, UBP’nin talimat veren bir parti’ olduğunu yineledi.