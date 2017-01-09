'Berova intikam peşinde koşuyor'

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Başkanı Semen Saygun, Milli Eğitim Bakanı Özdemir Berova’nın sendikaların sözleşmesiz öğrenci taşıyan araçlarla ilgili kendisini sorumlu tutan eylemleri sonrasında intikam peşinde koştuğunu savundu.



Saygun yaptığı açıklamada, Bakan Berova’nın öğretmen sendikalarının profesyonelliğini ortadan kaldırma yönünde meclise yasa önerisi sunarken, diğer yandan KTÖS Genel Sekreteri’nin eşine “uyduruk gerekçelerle” soruşturma açtırıp, Kamu Hizmeti Komisyonu’na gönderdiğini ifade etti.



Saygun, sözleşmesiz öğrenci taşıyan aracın, “kayıt dışı” bir tır sürücüsünün kullandığı araç tarafından çiğnenmesi sonucu araç şoförü ve iki öğrencinin ölmesinin üzerinden iki aylık süre geçmesine rağmen sorumluların hesap vermediğini de savunarak bunu eleştirdi.



Saygun, bir yandan öğretmen sendikalarının profesyonelliğini ortadan kaldırmak için meclise yasa önerisi sunarken, diğer yandan KTÖS Genel Sekreteri’nin eşine soruşturma açtırmasının UBP-DP Hükümeti’nin faşizan baskılarına en güzel örneğini oluşturduğunu ifade etti.



Yandaşlarına ayrıcalık yapan ve okula gitmeyen öğretmenlere dokunmayan Bakan Berova’nın haksızları koruduğunu öne süren KTÖS Başkanı Semen Saygun, “İntikam ateşi ile yanıp tutuşan ve öğretmen sendikalarına yönelik linç kampanyası başlatan bu faşist anlayışı ecdatlarından çok iyi tanıyoruz” ifadelerini kullandı.



Saygun, demokratik mücadeleyi yükseltme kararlılıklarını da vurgulayarak “Eğitimden anlamayan Eğitim Bakanı Sayın Özdemir Berova da iyi bilmelidir ki, baskılar bizi yıldıramaz” ifadelerine yer verdi.