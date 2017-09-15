Berova basın toplantısı

Eğitim Bakanı Özdemir Berova yeni eğitim öğretim yılı öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Berova’nın basın toplantısında ortaya çıkan önemli satır başları şöyle:

- Toplam 10 okulda inşaat devam ediyor.

-İhalesi tamamlanan 10 ayrı okul inşa ediliyor.

- İlk kez bir okulda güneş enerjisinden elektrik üretilerek kullanılacak. En geç Ekim ayında hayata geçecek.

- Taşımacılıkta bugün KAR-İŞ ile görüşülecek ve protokol için çalışma yapılacak.

- Temel eğitim için KKTC’de hazırlanan müfredat hayata geçirildi. Bu KKTC’de yapılan ilk çalışmadır.

-Açık lise uygulaması yapıldı. Bütçeleme çalışmaları bitirildi, önümüzdeki sezon tamamlanacak.

-Okullarda kitap eksiği olmayacak. Sezona kitap eksiği olmadan başlayacağız.

-Açık lisede TV’de dersler anlatılacak. Bu proje geliştiril ilecek. 2018 Şubat ayında sisteme entegre edilecek.

-Denetmen, yani müfettiş eksiliği var. 14 ay önce başlayan denetmenlik sınavını yaparak 3 denetmeni sisteme entegre ettik. Yine yeterli değil sayı. 25 denetmen almak için yetki aldık. Bu son aşamadadır. Bunu da Kamu Hizmeti Komisyonu’na göndereceğiz. Kasım-Aralık aylarında 25 kişi daha sisteme dahil edilecek.

-İlköğretim Dairesi yaz döneminde çok çalıştı. 1430 olan öğretmen kadrosu 1530’a çıkarıldı.

-İlköğretimde 10 müdür, 15 müdür muavini toplam 25 yönetici atanmıştır.

-Artan öğrenci sayısı nedeniyle öğretmen münhali artırımı için çalışma yapıyoruz.

-Ortaöğretimde 67 kişilik kadrolar (emeklilikler) boşalmıştır. 195 kişi yer değiştirdi, nakiller yapıldı. Eksik öğretmen münhali ilan edildi. Eksik öğretmenler sürecin sonunda yerleştirileceklerdir. Ortaöğretimde de beklenenin üzerinde öğrenci artışı vardır. Üçüncü ülkelerden ve özel okullardan gelen öğrenciler yoğun… Üçüncü ülkelerden gelen öğrencilerin geldiği en yoğun bölge Girne…

-Öğretmen nakilleri öyle birkaç saatte yapılacak iş değil. -Mesleki teknik eğitimde de öğrenci sayısı var. % 6 olarak kayda geçmiştir.

- E Okul Projesi ile velilerimiz öğrencilerin başarı durumlarını online takip edebilecekler.

- Mobil e okul ile SMS sistemi oluşturuldu.

- Türkiye’den sağlanan ‘modül havuzu’ ile öğretmenlerimizi istedikleri malzemelere ulaşabilecek, bunları öğrencileri ile paylaşabilecekler.

- Hiç bir üniversite açılım izni tarafımızca verilmemiştir

- Yeni üniversite açma izni meclise devredildi.