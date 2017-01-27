Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, BRT’de katıldığı bir programda, Anafartalar Lisesi binasının özel sektöre devredilmesinin söz konusu olmadığını söyledi, “ileride böyle bir şey söz konusu olursa da zincirle kendimi okulun önüne bağlayıp buna ilk tepki gösteren ben olacağım” diye konuştu.

Özellikle Girne’de artan nüfusla birlikte eğitim ihtiyacının da arttığına işaret eden Berova, ortaokul ve lise eğitimi için Girne’de 2 yıl içinde yüzde 20’lik bir artış tahmin edildiğini anlattı.

Bunu dikkate alarak birkaç proje üzerinde tartıştıklarını ifade eden Berova, en güçlü olasılığın da Girne Anafartalar Lisesi’ni, Karakum’da şu an karkas durumda olan ve 10 dönümlük araziye sahip yere taşımak olduğunu söyledi.

Projenin halen değerlendirme aşamasında olduğunu, Girne Belediye Başkanı ile görüştüklerini, Şehir Planlama Dairesi’nden onay aldıklarını kaydeden Berova, “Bizim için önemli olan Girneli’nin ne düşündüğüdür. Girneli’den halktan onay almak için belirli mekanizmaları çalıştıracağız. Eğer onay alırsak bu proje hayata geçecek” dedi.

Anafartalar Lisesi binasının özele devredilmesi ile ilgili iddialara son noktayı koyan Berova, Anafartalar Lisesi binasının özel sektöre devredilmesinin söz konusu olmadığını vurguladı ve “ileride böyle bir şey söz konusu olursa da zincirle kendimi okulun önüne bağlayıp buna ilk tepki gösteren ben olacağım” diye konuştu.

Eleştirilerin doğal olduğunu ve bunları bu sürecin doğal bir unsuru olarak karşıladığını ifade eden Berova, Anafartalar Lisesi’nin özel sektöre verileceği ile ilgili söylenti ve iddiaların tamamen asılsız olduğunu ifade etti.

Berova, daha önce de ifade ettiği gibi binanın İlkokul amaçlı kullanılacağını yineledi. Karakum’daki binanın inşasını tamamlayarak, öğrencilere çok daha iyi koşullarda eğitim vermek istediklerini ifade eden Berova, okulun oraya taşınması ile trafiğin de rahatlamasının planlandığını söyledi.