Berkalp Kupası Baf’ın

PENALTILARLA ÜLKÜ YURDU KAZANDI… Baf Ülkü Yurdu ve Doğan Türk Birliği kulüplerinin organize ettiği ve bu yıl ikincisi düzenlenen Üner Berkalp Kupası’nı normal süresi 0 – 0 biten maçta penaltı atışları sonunda 3-1’lik skorla Baf Ülkü Yurdu takımı kazandı

Hüseyin KIRAL

Baf Ülkü Yurdu ve Doğan Türk Birliği kulüplerinin organize ettiği ve bu yıl ikincisi düzenlenen Üner Berkalp Kupası’nı penaltı atışları sonunda Baf Ülkü Yurdu kazandı. Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda oynanan ve normal süresi 0 – 0 biten karşılaşmanın sonunda gerçekleşen penaltı atışlarında rakibi Doğan Türk Birliği’ne 3-1 üstünlük sağlayan Baf Ülkü Yurdu takımı kupanın sahibi oldu. Karşılaşma sonunda takımlara merhum spor adamı Üner Berkalp’in kız kardeşi Dr. Ayten Berkalp ile oğlu teknik direktör Cenk Berkalp’in yanı sıra Baf Ülkü Yurdu ve Doğan Türk Birliği kulüp başkanları verdi. Ayrıca Baf Ülkü Yurdu Spor Kulübü’nün başkanı Erhan Arıkan, karşılaşma sonrası gün adına konuşma yaparken, Dr. Ayten Berkalp’e de anı plaketi verdi.