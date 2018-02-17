Berkalp dönemi kısa sürdü

YENİDÜZEN Spor Servisi

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Yalova'da şok etkisi yaratan bir istifa yaşandı. Takımın son antrenmanına çıkmayan teknik direktör Cenk Berkalp'ın istifa ettiği öğrenildi. Sarı lacivertli ekibi yarın oynayacağı GAÜ Çetinkaya maçına Tansel Güneralp ve Mahmut Dinçli'nin çıkaracağı bilgisi edinildi.

Dağcan: “Yeni isim aramaya başlayacağız”

YENİDÜZEN’e konuşan Yalova kulüp başkanı Kadir Dağcan, hocanın henüz kendilerine bir gerekçe sunmadığını söyledi. Dağcan, Pazartesi akşamı yeni teknik adam arayışına başlayacaklarını da sözlerine ekledi.

Futbolcular antrenmana çıkmadı

Dün gerçekleştirilmesi planlanan son idmana futbolcuların bazı sorunlardan dolayı katılmadığı da öğrenildi. Futbolcuların, yarınki maça çıkacaklarını ve Pazartesi akşamı toplanacak yönetimin kararını bekleyecekleri bilgisi de edinildi.