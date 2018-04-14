Bereketligil hayatını kaybetti…

Limasol Türk Kooperatif Bankası müdürlerinden 48 yaşındaki Münevver Bereketligil yaşamını yitirdi.

Evli ve bir çocuk annesi Bereketligil’in ölümü sevenlerini yasa boğdu.

Lefkoşa Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Hasan Birtan’dan alınan bilgiye göre; Bereketligil, 11 yıldır damar hastalığı (Takayasu) ile mücadele ediyordu.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Birtan, Bereketligil’in dün ailesi tarafından Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne ağır metabolik koma halinde getirildiğini, yapılan tüm müdahalelere rağmen de kurtarılamadığını açıkladı.

Bereketligil için bugün Lefkoşa İsmail Safa Camisi’nde cenaze töreni düzenlenecek, öğle namazının ardından Lefkoşa Mezarlığı’na defnedilecek.