Berberoğlu'nun ölüm nedeni "kalp krizi"
Kumyalı Balıkçı Barınağı’nda kayalıklar üzerine düşerek yaşamını yitiren Şenol Berberoğlu'nun, ölüm sebebinin " Kalp krizi" olduğu açıklandı
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Kumyalı Balıkçı Barınağı’nda, 17 Haziran Çarşamba günü, balık avladığı sırada dengesini kaybedip, kayalıklar üzerine düşerek yaşamını yitiren Şenol Berberoğlu (E-53)’nun, yapılan otopsisinde ölüm sebebinin " Kalp krizi" sonucu olduğu tespit edildi. polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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